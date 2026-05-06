Вован и Лексус раскрыли атаку украинских аферистов на Соловьева и Shaman

Певец Shaman (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров сообщили, что украинские аферисты пытались дозвониться до журналиста Владимира Соловьева, певца Shaman и других известных россиян. Об этом пишет РИА Новости.



По словам молодых людей, антимошенники перехватили несколько звонков, адресованных медийным персонам. Среди целей злоумышленников оказались Денис Майданов и Джиган. Пранкеры связали всплеск такой активности с приближением Дня Победы. Они считают, что преступники хотят посеять панику через лидеров общественного мнения и их аудиторию.

Кузнецов и Столяров предупредили, что в ближайшие дни число подобных провокаций может вырасти. По их словам, собеседники нередко выдают себя за сотрудников разных служб, в том числе государственных.

Дарья Осипова

