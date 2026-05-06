Российские дроноводы и артиллеристы за неделю уничтожили девять укреплений ВСУ
Командир расчёта гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Север» с позывным «Кедр» сообщил, что расчёты беспилотных систем вместе с артиллеристами за неделю уничтожили девять укреплений ВСУ в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости.
Среди целей оказались позиции операторов FPV-дронов и пункты управления БПЛА. Военный отметил, что такие удары серьезно нарушили координацию противника. По его словам, после серии атак украинские подразделения столкнулись с перебоями в связи. Это помогло пресечь попытки отправить вражеские беспилотники на территорию России.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
