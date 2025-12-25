25 декабря 2025, 11:22

Николай Козак (фото: кадр из программы «Судьба человека»)

Николай Козак – российский актёр, отличающийся разноплановостью воплощаемых на экране и сцене образов. Диапазон его ролей действительно огромен – от бандитов и бизнесменов до офицеров ФСБ и исторических персонажей. Его судьба полна драм, потерь и судьбоносных приобретений. Как сейчас живёт артист и кто его молодая жена – в материале «Радио 1».





Содержание Детство: жёсткий отец и первые шаги в профессии Армия, страхи и Казань с 10 рублями в кармане Театр: успех, скандалы и бегство из стабильности Николай Козак в кино: от эпизодов до фестивальных наград «Чикатило», «Вампиры» и работа со звёздами Личная жизнь Николая Козака СВО и разрыв с родственниками Где сейчас Николай Козак

Детство: жёсткий отец и первые шаги в профессии

«Батя был очень сложным человеком. Я, наверное, его десятая часть. Он жизнь прожигал: мог пойти и встать против пятерых…», – вспоминал артист.

Армия, страхи и Казань с 10 рублями в кармане

«Для меня в армии было открытием, что я увидел всех… Как бы это банально ни звучало, но это, действительно, была школа жизни», – отмечал он.

Театр: успех, скандалы и бегство из стабильности

Николай Козак в кино: от эпизодов до фестивальных наград

«Чикатило», «Вампиры» и работа со звёздами

Личная жизнь Николая Козака

15 лет брака, трагедия и измена

Любовь с разницей в 17 лет и «страшная тайна»

«Я боялся своих чувств, ей 17 было, а мне 34», – вспоминал Николай.

Николай Козак и Елена Пантюшина (фото: кадр из программы «Судьба человека»)

«Оказывается, можно без колец, без свидетелей и без белого платья… а мы 20 лет вместе», – отмечал Козак.

СВО и разрыв с родственниками

«Я не верю в чудеса… Может, я пессимист», – высказывался об этой ситуации актёр.

«Для меня все это сложно и больно, потому что я же украинец! Я с Западной Украины, но большую часть жизни прожил в России. Если бы я остался там, во Львове, как меня оставляли, в театре Марии Заньковецкой, наверняка мои мозги и мой взгляд, моя философия были бы абсолютно другими», – отмечал артист в программе «Жизнь и судьба».

Где сейчас Николай Козак