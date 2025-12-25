Не простил жене измену, потерял двоих детей и живёт с дочерью друга: путь Николая Козака. Как от него отвернулись близкие с Украины и что он говорил об СВО?
Николай Козак – российский актёр, отличающийся разноплановостью воплощаемых на экране и сцене образов. Диапазон его ролей действительно огромен – от бандитов и бизнесменов до офицеров ФСБ и исторических персонажей. Его судьба полна драм, потерь и судьбоносных приобретений. Как сейчас живёт артист и кто его молодая жена – в материале «Радио 1».
Детство: жёсткий отец и первые шаги в профессии
Николай Козак родился 26 декабря 1966 года в небольшом промышленном городе Новояворовске Львовской области Украины. Его семья была далека от искусства: родители работали на горно-химическом комбинате. Отец был человеком жёстким, с бурным прошлым.
«Батя был очень сложным человеком. Я, наверное, его десятая часть. Он жизнь прожигал: мог пойти и встать против пятерых…», – вспоминал артист.
Вопреки расхожему мнению, актёр не мечтал о сцене с детства. Выбор профессии за него сделала мать. Попытки поступить сначала на агронома, затем в техникум лесной промышленности закончились провалом. Судьбоносным оказался случайный радиосюжет о наборе в актёрскую студию во Львове, куда Козак и отправился.
Армия, страхи и Казань с 10 рублями в кармане
После учебы Козак отправился на службу в танковых войсках на границе с Румынией. Армия, по словам артиста, стала настоящей школой жизни.
«Для меня в армии было открытием, что я увидел всех… Как бы это банально ни звучало, но это, действительно, была школа жизни», – отмечал он.
Однако куда тяжелее оказались кошмары, которые мучили его уже после демобилизации: актёру годами снилось, что его снова отправляют служить из-за ошибки военкомата.
После армии Козак отправился в Москву, однако она его не приняла. Он не прошёл вступительные испытания в вузе из-за слабого русского языка. Так в его жизни появилась Казань. Позже Козак вспоминал почти анекдотичную деталь, говоря, что приехал в столицу Татарстана, имея при себе лишь 10 рублей и комплект армейских трусов.
Там ему всё же удалось поступить в театральное училище, но без стипендии — русский язык снова подвёл.
Театр: успех, скандалы и бегство из стабильности
Получив диплом в 1991 году, Козак на 15 лет стал актёром Казанского драматического театра имени Качалова. Классика, гастроли, стабильные роли — внешне всё выглядело благополучно. Но внутри коллектива зрела напряженность.
Актёр открыто критиковал худрука Александра Славутского, возмущаясь засильем мюзиклов и «семейственностью» в театре. В итоге он покинул учреждение.
Далее были Тольятти, Красноярск и, наконец, судьбоносный переезд в Москву. Решение принималось семейным советом просто и жестко: жена рожает, Николай — зарабатывает.
В 2006 году его заметил Борис Морозов и пригласил в Центральный академический театр Российской армии. Хотя Козак так и не почувствовал себя там «своим», отношения с Морозовым он называл теплыми и болезненно переживал уход режиссёра.
Николай Козак в кино: от эпизодов до фестивальных наград
В кино Николай Козак пришел сравнительно поздно — в 2003 году, с сериалом «Неотложка». Сначала были эпизоды, затем – полный метр. Среди заметных работ: «Днепровский рубеж», «Утомленные солнцем – 2», который при всей масштабности провалился в прокате, и «Сибирь. Монамур» — одна из самых признанных ролей, принесшая актёру международные награды.
Исторические проекты стали отдельной линией карьеры: «Екатерина», «Викинг», «София», «Годунов». Правда, не все из них получили любовь зрителей — тот же «Викинг» на IMDb оценили всего в 4,5 балла.
«Чикатило», «Вампиры» и работа со звёздами
2020-е стали для Козака особенно насыщенными. «Зулейха открывает глаза», «Вампиры средней полосы», «Чикатило», «Чернобыль», «Тень Чикатило» — актёр прочно закрепился в образе следователей, силовиков и людей с тяжёлым внутренним грузом.
Он не скрывал, что такие роли выбирает не всегда по любви, отмечая, что «нужно кормить семью».
При этом Козак с уважением отзывался о коллегах — Дмитрии Нагиеве, Даниле Козловском, Федоре Бондарчуке, указывая на их профессиональную отдачу.
Личная жизнь Николая Козака
15 лет брака, трагедия и измена
Первой женой Козака стала однокурсница Татьяна. Вместе они прошли бедность, подработки и 90-е. Но семью подкосила трагедия — прервавшаяся беременность двойней. После этого отношения стали рушиться. Татьяна увлеклась другим мужчиной.
Козак не устраивал скандалов, однако развод стал для него тяжёлым ударом. Актёр признавался, что в тот период находился в глубоком внутреннем кризисе и многое переосмыслил.
Любовь с разницей в 17 лет и «страшная тайна»
Спасением стала Елена Пантюшина — дочь его коллеги, которую он знал с детства. Разница в возрасте составляла 17 лет, что пугало актёра.
«Я боялся своих чувств, ей 17 было, а мне 34», – вспоминал Николай.
Позже выяснилось, что Елена была влюблена в него с подросткового возраста. Она поставила одно условие — никогда не обсуждать разницу в возрасте. Свадьбу пара сыграла без пышности.
«Оказывается, можно без колец, без свидетелей и без белого платья… а мы 20 лет вместе», – отмечал Козак.
Сегодня пара воспитывает двух дочерей и принципиально не выставляет личную жизнь напоказ.
СВО и разрыв с родственниками
С началом СВО в жизни Николая Козака произошел ещё один болезненный перелом. Его родственники на Украине, включая родного младшего брата, почти прекратили общение из-за разных взглядов. Козак не скрывает, что не верит в быстрые примирения.
«Я не верю в чудеса… Может, я пессимист», – высказывался об этой ситуации актёр.
Говоря о конфликте между Россией и Украиной, Козак выразил убеждённость в том, что отношения между странами уже никогда не будут прежними.
«Для меня все это сложно и больно, потому что я же украинец! Я с Западной Украины, но большую часть жизни прожил в России. Если бы я остался там, во Львове, как меня оставляли, в театре Марии Заньковецкой, наверняка мои мозги и мой взгляд, моя философия были бы абсолютно другими», – отмечал артист в программе «Жизнь и судьба».
Где сейчас Николай Козак
Сегодня актёр живёт в Подмосковье, выплачивает ипотеку и остается крайне востребованным. В 2025 году с его участием вышли новые проекты — от исторических эпопей до криминальных драм, включая «Кракен» и «Притворись моим мужем».
Он продолжает служить в Театре армии, много снимается и честно признаётся, что работает на износ не ради славы, а ради семьи.