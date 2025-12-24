«Человеку испоганил судьбу»: за что винит себя звезда «Бандитского Петербурга» Игорь Лифанов и почему терпит измены жены?
Игорь Лифанов – российский актёр, наиболее известный по ролям в криминальных фильмах и сериалах нулевых. 25 декабря ему исполняется 60 лет. Куда он пропал, почему вокруг него постоянно вспыхивают скандалы и что известно о состоянии его здоровья – в материале «Радио 1».
Детство на улице и раннее взросление
Игорь Романович Лифанов родился 25 декабря 1965 года в Николаеве. Его родители стали семьёй рано и нестандартно: матери, Лидии Ивановне, было 16 лет, отцу, Роману Викторовичу, — 27. Он был ленинградцем, пережившим блокаду и оказавшимся на Украине «по воле судьбы».
Сам Лифанов признавался, что воспитывала его скорее улица, чем семья. Родители уехали на заработки, и будущий актёр оказался в дурной компании.
«Настоящим хулиганом — в самом прямом смысле этого слова. Дурные компании и все такое. Сейчас многих моих друзей детства уже давно нет в живых: кто-то из них спился, кто-то умер от наркотиков, а кто-то из тюрем не вылезает», – вспоминал артист.
Он дрался, играл в карты, попадался в руки правоохранителей и не скрывает этого. В одном из интервью Лифанов признался, что в школьные годы у него был привод в милицию, и это было обычным делом среди его сверстников.
Первая любовь и путь в театр
Переломным моментом стала школьная любовь — Наташа Малышевская. Именно из-за неё Лифанов оказался в Народном театре Николая Троянова. Девушка мечтала стать актрисой и «заразила» этим Игоря.
После школы он работал слесарем, чтобы помочь семье, купил родителям цветной телевизор и ушёл служить в морфлот на Дальний Восток. Армия, по его словам, не сделала его лучше:
«Если ты был плохим, служба усилит твои недостатки. Если ты хороший человек, она усилит хорошие качества».
Вернувшись, он снова играл в народном театре, работал оператором котельной и однажды по собственной глупости оставил целый дом без воды на три дня.
Провал в Москве и судьбоносный Ленинград
Первая попытка поступить в театральный вуз в Москве закончилась неудачей. Тогда Лифанов отправился в Ленинград, где поступил в ЛГИТМиК. Именно там он познакомился с Дмитрием Нагиевым — человеком, которого позже назовёт самым близким другом.
«За всю нашу многолетнюю дружбу мы пару раз поругались серьёзно… поняли, что надо беречь друг друга и прощать без слов».
Уже более 20 лет Лифанов и Нагиев вместе играют в спектакле «Кыся». Их работа в «Территории», где актёры раздевались догола, вызвала скандалы и ограничения «18+».
Дружба переживала и конфликты. Со слов Лифанова, Нагиев однажды выбил ему зуб, но ситуацию в итоге удалось урегулировать.
БДТ и уход из семьи
После института Игорь 10 лет служил в БДТ имени Товстоногова. Но в 2003 году он резко ушёл одновременно из театра и из семьи. Сам актёр признавался: подмостки стали напоминанием о жизни, которую он хотел оставить в прошлом. При этом сцену он не бросил — ушёл в антрепризу.
Игорь Лифанов в кино: от бандитов к «хорошим парням»
Экранная карьера Лифанова сложилась стремительно. «Брат», «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург» закрепили за ним образ жесткого криминального героя.
Сам артист говорил, что слава его пугала. Когда люди начали узнавать его на улицах, вместо радости в их глазах он видел настороженность и даже опаску.
Амплуа прилипло настолько, что в шутку его стали называть «заслуженным киллером России». Позже ситуацию изменили проекты «Спецназ» и «Русский спецназ», где Лифанов перешёл на сторону «правильных».
Актёр говорит, что принципиально не носит оружие:
«У меня никогда не было ножа или пистолета — оружие я презираю».
Однако все трюки он выполнял сам, и однажды едва не погиб, провалившись на машине под лёд Финского залива.
«Дикий», «Пять минут тишины» и изношенное тело
Долгие годы Лифанов остаётся лицом силовых сериалов. «Дикий», «Пять минут тишины» и их продолжения принесли новую волну популярности.
«На вас живого места нет», – заявлял актёр о последствиях съёмок в боевиках.
При этом он считает такие роли важными, поскольку они вселяют зрителю веру в справедливость.
Личная жизнь Игоря Лифанова: три брака и чувство вины
Личная жизнь Лифанова всегда была бурной. Он был женат трижды.
Первый брак с однокурсницей Еленой Павликовой продлился три месяца. Второй — с актрисой Татьяной Аптикеевой — 12 лет. В этом союзе родилась дочь Анастасия.
«Я и по сей день понимаю, что виноват перед Таней, что человеку испоганил судьбу», – признавался позднее Лифанов.
Третья жена — Елена Косенко, младше актёра на 16 лет. Их роман начался, когда Лифанов ещё был женат. Официально они поженились спустя девять лет, когда стало известно о беременности. В 2012 году у пары родилась дочь Алиса.
Скандал 2023 года: измены и «грязные» слухи
В 2023 году СМИ взорвались публикациями о якобы регулярных изменах Елены Косенко. Источники выражались очень жёстко, не скупясь на обвинения и оскорбления в адрес девушки.
Сообщалось, что Лифанов всё знает, но терпит ради ребёнка. Елена заявила, что знает человека, который распускает эти слухи, и опровергать детали не стала. Пара уехала в отпуск, и с тех пор подробности их совместной жизни не афиширует.
Где сейчас Игорь Лифанов
В последние годы артист реже появляется в кино, но активно работает в театре и сериалах. В 2024 году вышел боевик «Захват», вызвавший споры из-за жесткого образа героя. Продолжение «Пять минут тишины» снова вернуло его на экраны.
При этом Лифанова регулярно «хоронят» в СМИ — то от болезней, то в бытовых конфликтах. Сам он к этому относится спокойно, а также открыто отказывается от званий:
«Да наплевать мне, честно… звания, призы-статуэтки — смешные финтифлюшки».