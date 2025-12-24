Бегал между «Машиной времени» и «Воскресением», дружит с иноагентами и молчит об СВО: как сейчас живёт Евгений Маргулис?
Евгений Маргулис – российский рок-исполнитель, участник «Машины времени» и «Воскресения», автор песен и один из популяризаторов блюза в России. 25 декабря ему исполняется 70 лет. Как он живёт сейчас, почему продолжает общаться с иноагентами и как избегает разговоров об СВО – в материал «Радио 1».
Детство между синагогой, радио и The Beatles
Евгений Шулимович Маргулис родился 25 декабря 1955 года в Москве. Он стал младшим ребёнком в семье – у него есть старший брат Марк. Отец, Шулим Залманович, был инженером, мать, Бронислава Марковна, преподавала русский язык и литературу.
Детство будущего музыканта прошло в основном у бабушки — родители часто ссорились и расходились. Белла Баруховна была глубоко религиозным человеком, регулярно посещала синагогу и постоянно держала включённым радио, опасаясь пропустить сигнал тревоги. Маленький Женя слушал советскую эстраду без особого восторга — до тех пор, пока не услышал Владимира Трошина.
Позже в его жизнь ворвалась западная музыка: Chubby Checker с «Let’s Twist Again», затем The Beatles и Александр Галич. Именно тогда, по словам Маргулиса, произошло настоящее музыкальное прозрение.
Скрипка, выброшенная в окно, и двор с гитарой
Родители мечтали, чтобы сын играл на скрипке, но эксперимент закончился быстро. Учителя не справлялись, сам Евгений саботировал занятия, а бабушка не выдержала и выбросила инструмент в окно.
В юности Маргулис мечтал о разных профессиях — от таксиста до космонавта, но вечерами неизменно брал гитару и пел во дворе блатные песни. В 15 лет он понял, что «карьера уровня The Beatles» ему не светит, и поступил в медицинский институт. Однако избавиться от музыки не удалось — он забрал документы и ушёл в творчество.
«Для того, чтобы заниматься чем-то любимым, необходимо получить высшее образование. Причём неважно какое. Просто быть кем-то», – говорил Маргулис.
«Машина времени», первые уходы и рождение «Воскресения»
В 1975 году 19-летнего Маргулиса пригласили в «Машину времени», где лидером уже был Андрей Макаревич*. Евгений занял место гитариста, сменив Алексея Романова, но долго в коллективе не задержался.
В 1979 году он покинул группу, уведя с собой барабанщика Сергея Кавагоэ. Так появилось «Воскресение». Однако и этот союз продлился недолго — спустя год Маргулис ушёл в «Аракс», затем были «Наутилус» (его собственный проект, не связанный с Бутусовым) и «Аэробус», аккомпанирующий Юрию Антонову.
Сольный путь, возвращения и блюз как диагноз
В 1988 году Маргулис начал сольную карьеру с проекта «Шанхай», выбрав полубардовское направление. Но отсутствие «живого» звука и группы тяготило, и в 1990-м он снова вернулся в «Машину времени». Через три года — очередной уход и новое воссоединение с «Воскресением».
К концу 90-х Евгений Шулимович окончательно вернулся к сольному формату. Альбом «7 + 1» (1998) стал важной вехой, а позже появились песни, которые зрители знают наизусть: «Мой друг лучше всех играет блюз», «Когда ты уйдёшь», «Таня — дура!».
В 2004 году вышел «Шанхай блюз», в 2007-м — масштабный концерт с Kremlin Orchestra и саундтрек к фильму «Поцелуи падших ангелов».
Кино, жюри и рок-опера
Маргулис не ограничивался сценой. Он сыграл Ирода в рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда», писал музыку для кино и в 2014 году стал членом жюри шоу «Артист» на «России-1».
В 2018 году вышел альбом «Туда-сюда!», а затем был создан проект «Группа выходного дня» вместе с Алексеем Романовым — с принципиально другим названием, чтобы не смешивать прошлое и настоящее.
«Квартирник у Маргулиса»: выход на телеэкраны
Телевизионный этап карьеры начался в 2015 году на канале «Че!». Формат «Квартирник у Маргулиса» быстро стал культовым: здесь звучала музыка, которую «не показывают в прайм-тайм».
В 2017 году проект переехал на НТВ, получил премии и номинации ТЭФИ, а список гостей стал энциклопедией российской сцены — от Гребенщикова* до «Чайфа» и «Ленинграда».
Во время пандемии коронавируса съёмки приостанавливались, но был снят специальный выпуск ко Дню Победы на Невском пятачке — сцена на грузовиках создала особый военный антураж.
Личная жизнь Евгения Маргулиса — без скандалов
В 1984 году Маргулис женился на Анне Торбан — семейном психотерапевте. В браке родился сын Даниил, который окончил школу № 57, мехмат МГУ и сделал карьеру в финансовой сфере.
Анна стала первым и главным критиком творчества мужа и основала благотворительный фонд «Дети наши». Семья Маргулиса — редкий для шоу-бизнеса пример стабильности.
Политическая позиция, друзья-иноагенты и принцип молчания
Музыкант не скрывает, что продолжает общаться с уехавшими коллегами, но свою позицию формулирует жёстко:
«Можно иметь гражданскую позицию. Это понятно. Но о политике лучше всего говорят те, кто больше в материале… Лучше бы молчал и играл свои песенки».
Почему он не уехал, Маргулис объясняет просто:
«Ну, во-первых, я тут родился. А во-вторых, моя жизнь проходит здесь, всё чего достиг — я достиг здесь».
Евгений Маргулис сейчас
Сегодня Маргулис совмещает концерты, телевидение и театр. Он играет Музыканта в рок-н-ролльной версии «Алисы в Стране чудес» в Театре кукол Образцова, гастролирует по стране и продолжает вести «Квартирник».
Юбилейный концерт в «Live Арене» в ноябре 2025 года собрал артистов разных поколений — от «Агаты Кристи» до The Hatters и рэпера ST. Этот вечер стал символом проекта, который за десять лет доказал, что музыка может быть честной и негромкой, и при этом по-настоящему важной.