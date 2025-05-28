«Ненавижу эту Россию»: где сейчас живет уехавшая из страны София Ротару и какой гонорар требует за свои выступления

28 мая 2025, 16:45

София Ротару (фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский)

Народная артистка России София Ротару наконец завершила продажу своей столичной недвижимости, спустя почти пять лет безуспешных попыток. На фоне переезда за границу и прекращения концертной деятельности в России, звезда окончательно расстаётся с активами на территории РФ. О том, как сегодня ​живет певица и какой ​она ​требует ​гонорар, расскажет «Радио 1».





Содержание Сделка с квартирой: как всё прошло Жизнь за границей: от Киева до Сардинии Особняк в Крыму: продать не удаётся Концерты только за крупный гонорар Скандалы и отъезд из Украины Репутационные удары: что говорят бывшие коллеги Читайте также:



Сделка с квартирой: как всё прошло

Жизнь за границей: от Киева до Сардинии

София Ротару (фото: Instagram* / sofiarotaru.official)

Особняк в Крыму: продать не удаётся

София Ротару с сыном Русланом (фото: Instagram* / sofiarotaru.official)



Концерты только за крупный гонорар

«В нашей стране может выступить, но, мне кажется, за довольно весомый гонорар, не меньше 10−13 млн рублей. Опять же, Ротару будет смотреть, выбирать организаторов. А потом, наверное, она уже будет смотреть на деньги, потому что для нее все-таки важен статус мероприятия и тому подобное», — сказал он.

Скандалы и отъезд из Украины

София Ротару с внуками (фото: Instagram* / sofiarotaru.official)



Репутационные удары: что говорят бывшие коллеги

«Бывает, сядет в машину и орет: "Ненавижу эту Россию. Эти мерзкие, рыжие, тупые рожи"», — вспоминал он.