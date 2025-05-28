«Ненавижу эту Россию»: где сейчас живет уехавшая из страны София Ротару и какой гонорар требует за свои выступления
Народная артистка России София Ротару наконец завершила продажу своей столичной недвижимости, спустя почти пять лет безуспешных попыток. На фоне переезда за границу и прекращения концертной деятельности в России, звезда окончательно расстаётся с активами на территории РФ. О том, как сегодня живет певица и какой она требует гонорар, расскажет «Радио 1».
Сделка с квартирой: как всё прошло
Речь идёт о 121-метровой квартире в престижном Пресненском районе Москвы. Изначально Ротару планировала продать жильё за 75 миллионов рублей, но в итоге недвижимость ушла за 65 миллионов. Одним из потенциальных покупателей был певец Николай Басков, но до сделки дело не дошло. Чтобы завершить продажу, квартиру переоформили на сына певицы — Руслана Евдокименко.
Элитную квартиру в своё время Ротару подарил бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Несмотря на выгодное расположение и просторные метры, реализация объекта затянулась на годы.
Жизнь за границей: от Киева до Сардинии
После начала СВО артистка уехала сначала в Киев, где жила в особняке в посёлке Пятихатки, а позже перебралась в Италию. Там она, по данным СМИ, приобрела виллу на Сардинии за 4 миллиона евро (примерно 362 миллиона рублей) и яхту почти за 60 миллионов руюлей.
На постоянной основе звезда сейчас живёт в Европе в окружении семьи. Внуки — Анатолий и Соня — находятся в США, а сын с супругой сопровождают Ротару за границей. Сама артистка предпочитает закрытый образ жизни и крайне редко выходит на связь с публикой.
Особняк в Крыму: продать не удаётся
Куда сложнее обстоят дела с другой крупной собственностью артистки — трёхэтажным домом в посёлке Никита на южном побережье Крыма. Стоимость объекта оценивается в 3 миллиарда рублей, но покупателей на него до сих пор не нашлось. В 2024 году Ротару пришлось уступить часть земельного участка площадью 28 квадратных метров после судебного спора с соседями. Это могло повлиять на инвестиционную привлекательность объекта. После этого дом, как и московская квартира, был переписан на сына артистки.
Концерты только за крупный гонорар
С момента приостановки гастрольной деятельности в России в 2022 году, предложения продолжить выступления все равно поступают. Однако, по словам коллег, певица принципиально отказывается. Продюсер Сергей Дворцов заявил, что она готова выйти на большую сцену лишь за гонорар от 10 миллионов рублей.
«В нашей стране может выступить, но, мне кажется, за довольно весомый гонорар, не меньше 10−13 млн рублей. Опять же, Ротару будет смотреть, выбирать организаторов. А потом, наверное, она уже будет смотреть на деньги, потому что для нее все-таки важен статус мероприятия и тому подобное», — сказал он.
Некоторые источники называют суммы и выше — до 150 тысяч евро за частные мероприятия (около 9,6–14,4 миллионов рублей). Сцена, как утверждают приближённые к артистке, интересует Ротару только в исключительных случаях. Концерты для «узкого круга» — чиновников, бизнесменов и коллег — проходят крайне редко.
Скандалы и отъезд из Украины
Артистка покинула Украину, хотя именно туда переехала в 2022 году. Причиной отъезда стал резонансный инцидент, произошедший тремя годами ранее: сына и внука Софии Ротару задержали на границе между Украиной и Молдовой. Мужчины пытались нелегально пересечь границу на лодке.
Проблемы у родственников певицы возникли из-за вступившего в силу нового украинского закона о мобилизации. Руслан и Анатолий Евдокименко подлежали призыву, и после задержания могли быть сразу направлены на службу в армию прямо из СИЗО. Однако благодаря влиянию и связям Ротару, им удалось избежать этой участи.
В итоге ни сын, ни внук певицы на воинскую службу не попали, а вскоре тихо покинули страну. Такая «привилегия» возмутила украинских военных — им не понравилось, что близким известной личности позволили обойти правила, обязательные для остальных. Опасаясь последствий и негатива со стороны общественности, Ротару приняла решение уехать из Украины и обосноваться в Италии.
Репутационные удары: что говорят бывшие коллеги
Экс-продюсер певицы Евгений Морозов в одном из интервью заявил, что Ротару давно демонстрировала негативное отношение к российской аудитории. Он вспомнил, как во времена гастролей в РФ, артистка якобы нелестно отзывалась о россиянах и избегала общения с местной публикой.
«Бывает, сядет в машину и орет: "Ненавижу эту Россию. Эти мерзкие, рыжие, тупые рожи"», — вспоминал он.
Также он утверждал, что с начала 2000-х Ротару предпочитала наличные расчёты и уклонялась от уплаты налогов, запрашивая не менее 150 тысяч долларов за выступление. По его словам, именно гастроли по регионам России приносили основной доход певице.