На Кевина Костнера подали в суд из-за незапланированной сцены изнасилования
Американская дублерша Девин Ла Белла подала в суд на актера и режиссера Кевина Костнера. По ее словам, он заставил ее сняться в сцене изнасилования, которая не была предусмотрена сценарием. Инцидент произошел во время съемок фильма «Горизонты: Часть 2». Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Variety.
Девин Ла Белла заявила, что Кевин Костнер нарушил контрактные протоколы, организовав съемку откровенной и жестокой цены без предварительного уведомления и согласия. В иске утверждается, что она была унижена и травмирована, а ее карьера разрушена.
Адвокат Ла Беллы добавил, что этот случай наглядно показывает сексизм в голливудском кинопроизводстве. Защитник Костнера возразил, называв обвинения беспочвенными и противоречащими фактам, а также отметил, что сцена была согласована заранее — дублерша добровольно участвовала в съемках после репетиции.
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