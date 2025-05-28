На Кевина Костнера подали в суд из-за незапланированной сцены изнасилования

28 мая 2025, 16:16

Кевин Костнер (Фото: Инстаграм*/kevincostner)

Американская дублерша Девин Ла Белла подала в суд на актера и режиссера Кевина Костнера. По ее словам, он заставил ее сняться в сцене изнасилования, которая не была предусмотрена сценарием. Инцидент произошел во время съемок фильма «Горизонты: Часть 2». Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Variety.