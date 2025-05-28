МакSим не выступит в Кремле из-за отмены гимнастического номера ее 10-летней дочки
Певица МакSим (Марина Максимова) не выступит в Кремле из-за отмены гимнастического номера 10-летней дочки под песню «Ожившая кукла», сообщил Телеграм-канал Mash.
Отмечалось, что 2,5 месяца назад исполнительнице хита «Знаешь ли ты» предложили на безвозмездной основе выступить в честь Дня защиты детей. МакSим согласовали идею добавить в номер танец ее наследницы. 10-летняя девочка мечтала исполнить гимнастический трюк под композицию мамы и репетировала номер с тренерами. Еще организаторы приобрели оборудование на 500 тысяч рублей для воплощения идеи.
Но затем хозяева площадки засомневались из-за смерти девушки из Магнитогорска после выполнения трюка. Сначала из номера Марии решили убрать опасные элементы, а следом и вовсе отменили ее выход на сцену. В результате МакSим отказалась петь в Кремлевском дворце. Артистка отметила, что девочка плачет и очень переживает.
Уточнялось, что организаторы пообещали МакSим бесплатно снять клип с трюком Марии.
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