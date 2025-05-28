МакSим не выступит в Кремле из-за отмены гимнастического номера ее 10-летней дочки

28 мая 2025, 16:20

МакSим/ Марина Максимова (Фото: Инстаграм* @maksimartist)

Певица МакSим (Марина Максимова) не выступит в Кремле из-за отмены гимнастического номера 10-летней дочки под песню «Ожившая кукла», сообщил Телеграм-канал Mash.