«Оскорбленная ливерная колбаса»: секс-скандал и отношение к России. Как складывалась карьера лидера СДПГ Олафа Шольца
Олаф Шольц, бывший канцлер Германии и лидер СДПГ, известен своей политической карьерой, участием в правительственных коалициях, решениями в период пандемии и эскалации конфликта на Украине, а также рядом скандалов и внутрипартийных конфликтов. «Радио 1» расскажет о его биографии, личной жизни, а также о том, что политик говорил о России.
Биография и ранние годы Олафа ШольцаОлаф Шольц родился в 1958 году в городе Оснабрюк на северо-западе Германии в семье работников текстильной отрасли. Детство и юность будущего канцлера прошли в пригороде Гамбурга. Его дед трудился на железной дороге, а сам Шольц вместе с братьями Йенсом и Инго стал первым поколением в семье, получившим университетское образование.
В 1977 году он окончил школу, а уже в следующем году поступил в Университет Гамбурга, где до 1984 года изучал юриспруденцию. После получения диплома работал адвокатом, специализировался на трудовом праве и впоследствии стал партнёром в юридической фирме Zimmermann, Scholz und Partner.
Начало политической деятельностиПолитикой Шольц заинтересовался ещё в юности. В 1975 году он вступил в Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) и вскоре стал активным участником молодёжного движения Jusos — «Молодые социалисты».
С 1982 по 1988 год он занимал пост заместителя председателя организации, а также был вице-президентом Международного союза социалистической молодёжи. В этот период Шольц придерживался левых убеждений и открыто называл себя марксистом. Он резко критиковал Соединённые Штаты и НАТО за «агрессивную и империалистическую политику» и даже в 1987 году посетил ГДР, чтобы выступить на митинге за разоружение в Виттенберге.
После падения Берлинской стены и объединения Германии в 1989 году взгляды политика постепенно сместились к центру. Работая юристом, он защищал интересы наёмных работников и участвовал в переговорах с государственным трастом Treuhandanstalt, который занимался приватизацией предприятий Восточной Германии. Этот опыт сформировал у Шольца более прагматичный подход к экономике и социальной политике.
Политическая карьера в БундестагеВ 1998 году, в возрасте сорока лет, Олаф Шольц впервые был избран депутатом Бундестага от избирательного округа Альтона в Гамбурге. После трёх лет парламентской работы он ненадолго покинул федеральную политику и стал сенатором по внутренним делам Гамбурга, однако уже в 2002 году вернулся в Бундестаг и оставался депутатом до марта 2011 года.
В этот период Шольц занимал пост генерального секретаря СДПГ (2002–2004), был сторонником канцлера Герхарда Шрёдера и входил в комитет, контролирующий деятельность спецслужб. С 2007 по 2009 год он возглавлял Министерство труда и социальных вопросов в правительстве Ангелы Меркель.
После поражения социал-демократов на выборах 2009 года Шольц покинул министерский пост, но сохранил статус заместителя председателя СДПГ. В марте 2011 года он победил на выборах и стал бургомистром Гамбурга.
Годы на посту бургомистра ГамбургаНа посту главы города Шольц уделял внимание развитию инфраструктуры и социальной политике. В 2015 году он предложил провести в Гамбурге Олимпийские игры 2024 года, пообещав, что бюджет мероприятия составит 11,2 млрд евро — меньше, чем у Лондона в 2012 году. Однако жители города не поддержали инициативу: 52% участников референдума проголосовали против, и заявку отозвали.
После выборов 2017 года Шольц покинул пост бургомистра и переехал в Берлин, где получил должность министра финансов и вице-канцлера в коалиционном правительстве ХДС/ХСС и СДПГ. Его считали эффективным администратором и одним из самых популярных политиков Германии.
Путь Олофа Шольца к посту федерального канцлераВ 2018 году после отставки Мартина Шульца Шольц временно исполнял обязанности председателя СДПГ. Позднее он участвовал в выборах партийного лидера вместе с Кларой Гейвиц, но уступил дуэту Саскии Эскен и Норберта Вальтера-Борьянса.
В период пандемии COVID-19 Шольц разработал экономическую программу поддержки населения и бизнеса объёмом 130 млрд евро, что позволило Германии избежать массовых увольнений и тяжёлого кризиса. Он также стал одним из инициаторов фонда восстановления экономики ЕС Next Generation EU на сумму 750 млрд евро, направив 90% немецкой доли в 28 млрд евро на экологические и цифровые проекты.
На выборах 2021 года Социал-демократическая партия Германии получила 25,8% голосов, обойдя ХДС/ХСС. СДПГ сформировала так называемую «светофорную коалицию» с партиями «Союз 90/Зелёные» и Свободной демократической партией. 8 декабря 2021 года Олаф Шольц был утверждён Бундестагом в должности федерального канцлера.
Вызовы и политика на посту канцлераПосле появления в западных медиа сообщений о возможности российского вторжения на Украину, Киев обратился к западным партнерам, в том числе к ФРГ, с официальным запросом на поставки вооружений. В ответ на запрос Владимира Зеленского, поступивший в начале февраля 2022 года, канцлер Олаф Шольц (СДПГ) принял решение об отказе. Германия направила Украине лишь 5 тысяч касок, что Шольц объяснил строгим соблюдением немецких экспортных ограничений на поставки оружия в зоны кризисов.
Впоследствии, уже после начала спецоперации, Шольц продолжал сопротивляться оперативным поставкам тяжелого вооружения Украине. Это вызвало жесткую критику как со стороны оппозиционных партий, так и от партнеров по правящей коалиции.
В течение весны Берлин смог направить Украине только две партии вооружения и оснащения, включавшие патроны, противотанковые мины, части пулеметов, детонаторы, радиоприемники, ручные гранаты и взрывчатку. Объявленная в конце апреля поставка танков «Гепард» была реализована с существенной задержкой.
Внутренние Разногласия и Дипломатический Конфликт с КиевомВнутри правящей коалиции наиболее решительную позицию занимала глава Министерства иностранных дел Анналена Бербок («Союз 90/Зеленые»), выступавшая в роли «ястреба». Она настаивала на скорейших поставках тяжелого вооружения Киеву и активно поддержала ускоренное вступление Швеции и Финляндии в НАТО.
Промедление в предоставлении военной помощи Германии вызывало открытое раздражение у украинского руководства. Дополнительным поводом для дипломатического конфликта стал отказ Киева принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, который был обвинен в наличии связей с Российской Федерацией. В ответ на это Олаф Шольц отказался от запланированного визита на Украину. Комментируя решение канцлера, украинский посол в Германии использовал недипломатичное выражение, назвав Шольца «оскорбленной ливерной колбасой».
Энергетическая Дилемма: Сопротивление Полному Газовому ЭмбаргоКанцлер Шольц также сопротивлялся идее полного отказа Европы от поставок российского газа, ссылаясь на высокую зависимость германской экономики от импортного топлива. В процессе обсуждения санкций страны ЕС смогли договориться об отказе от российской нефти (с предоставлением исключения для Венгрии), и это решение было поддержано Германией. Однако по газовому вопросу переговоры зашли в тупик.
Министр иностранных дел Бербок была наиболее активным сторонником полного отказа от газа из России, игнорируя предупреждения представителей промышленности о потенциальных тяжелых последствиях. Тем не менее со временем Шольц был вынужден изменить позицию, допустив, что Германия сможет в скором будущем отказаться от российских энергоносителей. Он также объявил о достижении договоренностей с Катаром о поставках сжиженного природного газа (СПГ), при этом исключив возможность строительства в Германии новых атомных электростанций.
Следует отметить, что Шольц является давним сторонником отказа от использования ископаемого топлива, а возглавляемая им коалиция ранее приняла решение о прекращении использования угляв Германии к 2030 году.
Политический Итог: Худший Результат в Истории и Смена КанцлераКульминацией внешнеполитического и внутрикоалиционного кризиса стали досрочные выборы в Бундестаг, состоявшиеся 23 февраля 2025 года. Партия Олафа Шольца продемонстрировала худший результат в своей истории, набрав всего 16% голосов избирателей. Право на формирование правительства получил консервативный блок ХДС/ХСС, который занял первое место с результатом 29%.
25 марта правительство ФРГ во главе с Шольцем официально подало в отставку, но министры и сам канцлер продолжали исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета. 6 мая 2025 года во втором туре голосования в Бундестаге новым канцлером Германии был избран лидер ХДС Фридрих Мерц.
Политические скандалы вокруг Олафа ШольцаМеньше чем за две недели до выборов в Бундестаг канцлер Германии Олаф Шольц оказался в центре скандала. На частной вечеринке он назвал министра культуры Берлина Джо Чиало — гражданина Германии танзанийского происхождения — «придворным шутом». Инцидент впервые сообщил журнал Focus.
Комментарий Шольца вызвал обвинения в расизме, в том числе со стороны ХДС. Глава партии Фридрих Мерц потребовал извинений, назвав слова канцлера «шокирующими».
Сам Чиало отметил, что считает комментарий «унизительным и оскорбительным», но не видит в Шольце расистских намерений. Канцлер пояснил, что использовал выражение при обсуждении роли Чиало в ХДС и связанной с партией инициативы по ограничению миграции, подчеркнув, что слова были сказаны в контексте беседы с журналистом.
Кроме того, Олаф Шольц оказался в центре секс-скандала. После вечеринки СДПГ несколько женщин заявили в полицию, что их якобы напоили наркотиками и изнасиловали. Всего пострадали восемь участниц мероприятия.
Лидер парламентской группы СДПГ Матиас Мартин подтвердил, что инцидент был немедленно передан полиции. Эксперты объясняют, что подмешивание психотропных препаратов может вызвать амнезию и сильное оглушение, даже без алкоголя.
Скандал совпал с падением рейтингов Шольца на фоне критики его политики по санкциям и газовым вопросам. Политологи предупреждают, что ситуация может серьезно повлиять на позиции СДПГ и сам канцлер рискует потерять премьерское кресло.
Внешняя политика и отношение к РоссииПолитика Шольца в отношении России и Украины часто описывалась как непоследовательная. Изначально канцлер выступал против эскалации конфликта.
«Мы поддерживаем Украину до тех пор, пока это необходимо, всеми средствами, которые мы можем использовать, но также всегда избегаем эскалации этого конфликта, чтобы он не перерос в прямое столкновение между Россией и НАТО», — заявил он.Однако впоследствии Германия стала одним из крупнейших поставщиков военной помощи Киеву. В 2023 году страна вышла на первое место среди европейских спонсоров Украины. Шольц неоднократно подчёркивал, что переговоры о мире возможны только после вывода российских войск, и утверждал, что «для завершения конфликта российская агрессия должна потерпеть неудачу».
Личная жизнь Олафа ШольцаОлаф Шольц женат на своей однопартийке Бритте Эрнст, с которой познакомился ещё в молодёжном союзе СДПГ. Она также построила политическую карьеру, занимая министерские посты в региональных правительствах. В 2021 году Эрнст возглавила Конференцию министров образования Германии.
У пары нет детей. Шольц неоднократно подчёркивал, что их брак основан на партнёрстве и равноправии, и резко реагировал на попытки СМИ связывать карьеру супруги с его политическим положением.