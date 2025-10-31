31 октября 2025, 11:45

Олаф Шольц (фото: Instagram* / olafscholz)

Олаф Шольц, бывший канцлер Германии и лидер СДПГ, известен своей политической карьерой, участием в правительственных коалициях, решениями в период пандемии и эскалации конфликта на Украине, а также рядом скандалов и внутрипартийных конфликтов. «Радио 1» расскажет о его биографии, личной жизни, а также о том, что политик говорил о России.





Содержание Биография и ранние годы Олафа Шольца Начало политической деятельности Политическая карьера в Бундестаге Годы на посту бургомистра Гамбурга Путь Олофа Шольца к посту федерального канцлера Вызовы и политика на посту канцлера Внутренние Разногласия и Дипломатический Конфликт с Киевом Энергетическая Дилемма: Сопротивление Полному Газовому Эмбарго Политический Итог: Худший Результат в Истории и Смена Канцлера

Политические скандалы вокруг Олафа Шольца Внешняя политика и отношение к России Личная жизнь Олафа Шольца

Биография и ранние годы Олафа Шольца

Начало политической деятельности

Политическая карьера в Бундестаге

Олаф Шольц (фото: Instagram* / olafscholz)



Годы на посту бургомистра Гамбурга

Путь Олофа Шольца к посту федерального канцлера

Вызовы и политика на посту канцлера

Олаф Шольц (фото: Instagram* / olafscholz)



Внутренние Разногласия и Дипломатический Конфликт с Киевом

Энергетическая Дилемма: Сопротивление Полному Газовому Эмбарго

Политический Итог: Худший Результат в Истории и Смена Канцлера



Олаф Шольц (фото: Instagram* / olafscholz)



Политические скандалы вокруг Олафа Шольца

Внешняя политика и отношение к России

«Мы поддерживаем Украину до тех пор, пока это необходимо, всеми средствами, которые мы можем использовать, но также всегда избегаем эскалации этого конфликта, чтобы он не перерос в прямое столкновение между Россией и НАТО», — заявил он.

Олаф Шольц (фото: Instagram* / olafscholz)



Личная жизнь Олафа Шольца