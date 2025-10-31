В Харькове ВСУ при отступлении проверяли дорогу на мины мирными жителями
В Харьковской области военные ВСУ при отступлении использовали мирных жителей для проверки дорог на мины. Об этом сообщила пресс-служба УВД ВГА региона.
Солдаты отправляли гражданских перед колонной. В результате их действий трое человек погибли, подорвавшись на минах. В радиоперехвате командир одного из украинских подразделений охарактеризовал эти меры как «обеспечение безопасного отхода».
Также сообщается о других преступлениях в отношении мирных жителей Харьковской области. Один из военных ВСУ расправился с пожилой парой, а другой открыл огонь по людям, из-за чего один человек погиб и один пострадал. По всем этим инцидентам возбудили уголовные дела.
Ранее сообщалось, что украинские солдаты уничтожают тела своих сослуживцев при помощи дронов.
