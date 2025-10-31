ВС РФ теперь смогут атаковать Киев из Черниговской области

31 октября 2025, 12:58

Военкор Сладков заявил о возможности ВС РФ атаковать Киев из Черниговской области

Фото: iStock/bpawesome

Вооружённые силы России теперь смогут атаковать Киев из Черниговской области. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков в своём Telegram-канале.





Эксперт отметил, что в регионе отсутствует фортификационная линия обороны, а сам он граничит с Киевской областью. По его словам, продвижение к границе необходимо для того, чтобы наносить удары по столице Украины более дешёвым оружием, вместо дорогостоящих ракет.





«Встает третий вопрос: бабушка, а зачем нам двигаться ближе к Киеву, это чтоб штурмовать его? Нет внучка, чтоб бить столицу Украины не дорогостоящими ракетами, а ФАБами с УМПК, то есть, дешёвыми управляемыми авиационными бомбами», — подчеркнул военкор.