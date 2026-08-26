«Острая форма разговора»: Стала известна цель визита главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в РФ

26 августа 2026, 11:10

Фото: iStock/macky_ch

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прилетел в Россию. Сообщается, что он должен провести ряд переговоров.





Таролог, астролог, нумеролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что расклад на встречу с Рэтклиффом показывает обилие мечевых карт, а это указывает на острую и тяжёлую тему разговора.





«На вопрос, что хотел сегодня обсудить Рэтклифф, вышли карты: Шут, 9 Мечей, 10 Мечей, Рыцарь Мечей и 7 Пентаклей. Совокупно расклад вместе с дополнительными картами указывает: Рэтклифф рассказал, что Украина близка к тому, чтобы совершить опрометчивый и необдуманный шаг, который приведёт к тяжёлым и разрушительным последствиям и для России, и для Украины, так как ответ от Москвы будет симметричным», — сказал он.

«Вместе с этим выпавшие в раскладе 8 Жезлов и 10 Мечей говорят о том, что Россия готова снизить свою активность в действиях на СВО, но не в ущерб безопасности страны. Также отмечу, что на 25 августа пришлись 13-ые лунные сутки. Это энергетически тяжёлый день, который выносит на поверхность неразрешённые проблемы и призывает к завершению долго длящихся проектов», — поделился Зак.