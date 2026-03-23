«Влюбленные»: Таролог раскрыл, правда ли Бузова и Батрудинов решили пожениться

23 марта 2026, 16:59

Ольга Бузова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

В сети активно распускается слух о долгожданной свадьбе Ольги Бузовой и Тимура Батрудинова. Фанаты находят детали из жизни звезд и пытаются собраться пазл, чтобы ответить на главные вопросы: правда это или нет, и когда свадьба?





Таролог, астролог, нумеролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что, судя по картам, отношения Бузовой и Батрудинова можно назвать деловыми, но не любовными.





«На брак в Таро, как правило, указывают карты Иерофант, 2 Кубков, может указывать карта Влюблённые. Но ни одна из этих карт не выпала в раскладе на будущее их отношений в 2026 году. Наоборот, выпавшие карты указывают на деловое сотрудничество. Так карты карты 9 Пентаклей и 2 Пентаклей напрямую говорят о финансовой подоплёке их отношений. А персонаж карты Таро 8 Кубков, которая тоже вышла в раскладе, готов вступать в какие-либо отношения, только если они способствуют достижению поставленной цели. Так что карты не показывают брак, по крайней мере в 2026 году», — сказал он.

Тимур Батрудинов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

«На вопрос отношения Ольги к Тимуру вышли карты: 4 Мечей, Туз Чаш и Паж Мечей. Туз Чаш указывает на эмоции и находится он между двумя разными эмоциями: спокойствием по 4 Мечей и раздражением, настороженностью по Пажу Мечей. Так что Тимур у Ольги вызывает то комфортные чувства, то чувство раздражения, что хорошо согласуется с картой противостояния по 7 Жезлов из расклада Тимура», — поделился Зак.