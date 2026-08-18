«Смерть и вопрос о гражданстве»: Таролог предсказал вероятность и итоги встречи Канье Уэста и Владимира Путина

18 августа 2026, 15:27

Канье Уэст (Фото: Instagram* / @kanyewest.cl)

Американский певец Канье Уэст мечтает встретиться с президентом Владимиром Путиным во время своего предстоящего визита в страну. Рэпер уже несколько лет не скрывает своей симпатии к российскому лидеру. В сети появилась информация о том, что встреча политика и представителя западного шоу-бизнеса вполне возможна.





Таролог, астролог, нумеролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что на этот вопрос нельзя ответить однозначно, расклад Таро допускает высокую вероятность встречи президента России и западного артиста, но не исключает и ее отсутствие.





«В раскладе вышли карты Мир, Император и Рыцарь Кубков, которые указывают на то, что сама встреча рассматривается сторонами как возможная. Рыцарь Кубков тут также указывает на то, что встреча будет носить краткосрочный характер в формате поверхностного знакомства», — сказал он.

«Смерть в Таро в подавляющем большинстве случаев указывает на неожиданный и стремительный характер появления мешающих обстоятельств. Если же встреча произойдёт, то на ней, с большой долей вероятности, будут затронуты темы традиционных семейных ценностей, на что указывает карта Иерофант, и вероятность получения Канье Уэстом российского гражданства, о чём красноречиво говорят карты 4 Жезлов и 6 Жезлов», — добавил таролог.

*принадлежит Meta, запрещённой в России