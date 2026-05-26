Освобождение Добропасово, ликвидация опорников под Константиновкой и срыв ротации ВСУ: последние новости СВО на 26 мая
ВС РФ за минувшие сутки нанесли массированные огневые поражения инфраструктуре ВСУ. Следствием ударов стало полное освобождение Доброполья, уничтожение сети скрытых блиндажей и командных центров БПЛА в Запорожской области, а также ликвидация укрепленных узлов противника управляемыми снарядами «Краснополь». Подробности — в материале «Радио 1».
Освобождение населенного пункта ДобропасовоСогласно информации Минобороны РФ, в ходе наступательных операций соединений 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» под контроль взят населённый пункт Добропаново в Днепропетровской области. Этот объект служил ключевым оборонительным узлом украинских сил. После напряжённых столкновений забайкальские военнослужащие 36-й мотострелковой бригады вытеснили неприятеля с занятых рубежей и установили контроль над более чем 400 зданиями. Урон противника превысил две роты личного состава из отдельных десантно-штурмовых соединений ВСУ.
Кроме того, ликвидированы семь единиц боевой бронированной техники, 12 наземных роботизированных комплексов и 25 тяжёлых беспилотников модели R-18. Управление огневыми средствами и штурмовые действия мотострелков организованы с применением штатных отечественных комплексов связи. Освобождение Добропасово обладает существенным тактическим значением и создаёт условия для дальнейшего продвижения ударных подразделений ВС РФ на северном направлении.
Уничтожение укреплений ВСУ в ЗапорожьеВ Запорожской области операторы беспилотных систем группировки «Восток» при ведении авиаразведки обнаружили скрытую систему укреплённых позиций и землянок ВСУ. Полученные координаты оперативно направили расчётам ударных дронов. Пилоты FPV-аппаратов поразили выявленные вражеские объекты. Коррекция ударов и подтверждение уничтожения целей выполнялись непрерывно через штатные отечественные каналы связи и управления. Итогом точных попаданий стало разрушение блиндажей и уничтожение личного состава украинских подразделений, находившегося внутри этих укрытий.
Корме того, разведчики группировки «Восток» с воздуха обнаружили скрытые командные центры украинских подразделений БПЛА. На вражеские позиции указали пути полёта возвращавшихся дронов противника, а также внешние ретрансляционные антенны и полевые пункты наведения. Полученные целеуказания незамедлительно направили артиллерийским расчётам. Расчеты 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 обстреляли цели, используя фугасные снаряды. Поправки стрельбы и подтверждение прямых попаданий непрерывно обеспечивали разведывательные беспилотники по штатным отечественным каналам передачи данных и связи. Итогом удара стало уничтожение укрытий, антенных ретрансляторов и наземных аппаратных управления. Все операторы дронов ВСУ, находившиеся на этих позициях, уничтожены.
Ликвидация точек запуска БПЛА на Константиновском направленииОрудийные расчёты 3-го армейского корпуса группировки «Южная» продолжают вести огонь по позициям ВСУ на Константиновском направлении. Артиллеристы действуют в плотной связке с операторами беспилотных систем: первые наносят выверенные удары, вторые ведут доразведку и корректируют стрельбу. За минувшие сутки при воздушном мониторинге специалисты по БПЛА обнаружили стартовые площадки неприятельских ударных дронов, с которых велись атаки по российским рубежам. Координаты целей после уточнения немедленно ушли к артиллерии. Расчёты корпуса серией прицельных попаданий уничтожили вражеские позиции, пункты запуска беспилотников и личный состав ВСУ, находившийся в этих точках. Записи объективного контроля фиксируют высокую точность огня и полное поражение назначенных объектов.
ВС РФ срывает активность ВСУ на Харьковском направленииПодразделения группировки «Север» ведут наступление сразу на нескольких рубежах в Харьковской и Сумской областях, планомерно расширяя буферную зону у государственной границы. Ежедневное продвижение российских войск отодвигает неприятеля, обеспечивая защиту гражданского населения. По информации Минобороны РФ, расчёты 122-мм гаубиц Д-30 79-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса работают круглосуточно и без промаха. Операторы дронов применяют тепловизионное оборудование: днём инфракрасная сигнатура помогает выявлять противника в неровностях рельефа. За минувшие сутки один из расчётов Д-30 прямыми попаданиями ликвидировал опорные пункты с личным составом ВСУ.
Обнаружить эти позиции помогло разведывательное подразделение корпуса. Расчёт БПЛА мониторил заданный квадрат, зафиксировал активность украинских сил и передал координаты на пункт управления. Оттуда информация ушла к артиллеристам, которые накрыли цели осколочно-фугасными снарядами. Беспилотники зафиксировали точное поражение. Итогом удара стало срывание ротации противника и заметное снижение его активности.