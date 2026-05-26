В Рязани супруги пойдут под суд по делу о помощи украинским кол-центрам
В УМВД по региону сообщили, что в Рязани перед судом предстанут супруги, которых обвиняют в организации услуг связи в интересах украинских кол-центров. Сейчас они находятся под стражей. Об этом сообщает «Лента.ру».
По версии следствия, пара связалась в мессенджере с анонимным куратором и получила задание арендовать квартиры и разместить там специальное оборудование. Оно давало мошенникам доступ к большому числу SIM-карт.
Супруги сняли четыре квартиры в одном из районов Рязани. Там они установили SIM-банк на 256 слотов, шесть SIM-боксов и другое оборудование. Часть техники им передали курьеры, остальное они купили сами.
Во время обысков у пары изъяли около трех тысяч SIM-карт разных операторов, технику и оборудование. По версии следствия, через эти устройства злоумышленники из-за рубежа звонили россиянам с российских номеров.
