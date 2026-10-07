Освобождение Голубково, бои под Харьковом, попытка диверсии в Тамбове и заявление Трампа: последние новости СВО на 7 октября
ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Минобороны РФ сообщило об освобождении Голубково в Запорожской области, ударах по военной и портовой инфраструктуре Украины, а также отражении масштабной атаки беспилотников над регионами России. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Голубково перешло под контроль российских войскПодразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Голубково в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Ведомство не раскрыло подробности операции и сроки взятия населенного пункта под контроль.
Удары по портовой инфраструктуре и складамВС РФ продолжили применять БПЛА для ударов по транспортной и портовой инфраструктуре Украины. В Минобороны заявили, что целями стали объекты, которые использовали в интересах ВСУ, а также морские суда с военными грузами. В Одесской области российские военные поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения в Ильичевке. Удар пришелся и по судну с грузами двойного назначения в порту Черноморск.
Бои в Харьковской областиГруппировка войск «Север» продолжает расширять зону контроля в Харьковской области, сообщили в российском оборонном ведомстве. По данным Минобороны, в окружении идут бои за Варваровку, Лобановку, Николаевку и Резниково. Российские военные ведут боевые действия в районах Купино и Черного. На внешнем контуре продолжаются столкновения за Аннополье, Котовку и Приколотное. За сутки ВСУ потеряли в окружении до 35 военнослужащих.
Киевский дата-центр «Омега Телеком» прекратит работуЦентр обработки данных компании «Омега Телеком» в Киеве объявил о прекращении работы. Компания разместила сообщение в своих соцсетях. Минобороны России 27 сентября сообщало об ударе по дата-центру этой компании. В ведомстве называли «Омега Телеком» одной из крупных организаций, которые предоставляли ВСУ высокоскоростной интернет и услуги хранения баз данных.
Армия России получила свыше 10 тысяч единиц техникиПредприятия оборонно-промышленного комплекса и «Народный ОПК» поставили российской армии более 10 тысяч образцов вооружения, военной и специальной техники за сентябрь. Такие данные привело Минобороны РФ. Замминистра обороны генерал армии Александр Санчик сообщил, что в войска направили самолеты Су-57 и Су-35С, танки Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М. Поставки включили средства ПВО, бронеавтомобили, разведывательные и ударные беспилотники, гексакоптеры и наземные робототехнические комплексы.
Летчики ВКС проверили Су-57 на заводе-изготовителе в разных режимах эксплуатации. После этого экипажи перегнали машины на аэродромы дислокации и приступили к их применению по назначению. Для подразделений ПВО и мобильных огневых групп армия получила радиолокационные станции, комплексы «Зубр», «Цитадель» и другие системы противодействия дронам. Танки оснастили дополнительными комплексами защиты экипажей и боевых машин.
Подразделения беспилотных систем пополнили БПЛА «Суперкам», «Скат», «Орлан» и «Молния» разных модификаций. В войска поступили ударные FPV-дроны самолетного и коптерного типов, в том числе аппараты с радиоуправлением и оптоволоконной связью.
ФСБ сообщила о предотвращении диверсии в ТамбовеСотрудники ФСБ задержали жителя Тамбова, которого подозревают в подготовке подрыва автомобилей на стоянке предприятия оборонно-промышленного комплекса. По версии ведомства, мужчина действовал по заданию украинских спецслужб. Фигуранта задержали в лесном массиве. Как сообщила ФСБ, при нем находился пакет, а сам россиянин пытался самостоятельно изготовить самодельное взрывное устройство. Реализовать задуманное он не успел.
Трамп заявил о скором урегулировании конфликтаПрезидент США Дональд Трамп заявил, что продолжает работу над урегулированием конфликта на Украине. Он выразил мнение, что завершение СВО может произойти в ближайшее время.
«Хотите — верьте, хотите — нет, может не выглядеть так, но оно действительно приближается», — сказал Трамп во время выступления в штате Мэриленд.
Силы ПВО сбили 311 украинских беспилотниковЗа прошедшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 311 украинских беспилотников самолетного типа, заявило Минобороны России.
По информации ведомства, дроны сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Калужской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Ростовской и Волгоградской областями. Атака затронула Пермский край, Крым, а также акватории Черного и Азовского морей.