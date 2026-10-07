07 октября 2026, 10:36

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Минобороны РФ сообщило об освобождении Голубково в Запорожской области, ударах по военной и портовой инфраструктуре Украины, а также отражении масштабной атаки беспилотников над регионами России. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Голубково перешло под контроль российских войск Удары по портовой инфраструктуре и складам Бои в Харьковской области Киевский дата-центр «Омега Телеком» прекратит работу Армия России получила свыше 10 тысяч единиц техники ФСБ сообщила о предотвращении диверсии в Тамбове Трамп заявил о скором урегулировании конфликта Силы ПВО сбили 311 украинских беспилотников Удары по местам производства ракет «Фламинго»

Голубково перешло под контроль российских войск

Удары по портовой инфраструктуре и складам

Бои в Харьковской области

Киевский дата-центр «Омега Телеком» прекратит работу

Армия России получила свыше 10 тысяч единиц техники

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

ФСБ сообщила о предотвращении диверсии в Тамбове

Трамп заявил о скором урегулировании конфликта

«Хотите — верьте, хотите — нет, может не выглядеть так, но оно действительно приближается», — сказал Трамп во время выступления в штате Мэриленд.

Силы ПВО сбили 311 украинских беспилотников

Удары по местам производства ракет «Фламинго»