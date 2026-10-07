Стало известно, когда Украина будет вынуждена сесть за стол переговоров

07 октября 2026, 10:13

Военэксперт Кнутов: Киев будет вынужден сесть за стол переговоров уже в январе

Фото: iStock/IherPhoto

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Украина может пойти на переговоры в январе 2027 года, если российские удары по инфраструктуре сохранят нынешний масштаб или усилятся, а зима окажется холодной.