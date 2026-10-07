Стало известно, когда Украина будет вынуждена сесть за стол переговоров
Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Украина может пойти на переговоры в январе 2027 года, если российские удары по инфраструктуре сохранят нынешний масштаб или усилятся, а зима окажется холодной.
В беседе с «Газетой.Ru» он связал возможные сроки с погодой и состоянием энергетической системы. По оценке аналитика, при средних для сезона температурах последствия повреждений станут для Киева критичнее. Теплая зима, по его мнению, даст украинской стороне возможность дольше поддерживать ситуацию.
Кнутов обратил внимание на призывы к населению запасаться генераторами и аккумуляторами. Он считает, что такие рекомендации отражают риски перебоев с энергоснабжением в ближайшие месяцы.
Эксперт назвал признаком изменения ситуации внесение в Верховную раду инициативы о нейтральном статусе Украины. По его словам, дальнейшее давление на военную и транспортную инфраструктуру может ускорить ухудшение экономического положения страны.
Отдельно Кнутов упомянул поездку канцлера Германии Фридриха Мерца на Украину. Аналитик расценил сигналы немецкого политика как указание на отсутствие у Киева четких перспектив вступления в Евросоюз.
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