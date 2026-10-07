Андрей Воробьев поздравил Владимира Путина с днем рождения
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Глава региона отметил его роль в защите национальных интересов, безопасности и суверенитета страны.
В своем Telegram-канале Воробьев подчеркнул, что Путин поддерживает ценности семьи, уважения к старшему поколению, заботы о близких и ответственности за Россию.
Губернатор связал развитие Подмосковья с реализацией национальных проектов. По его словам, регион строит образовательные и медицинские учреждения, обновляет дорожную сеть, развивает транспорт, благоустраивает населенные пункты, запускает предприятия и создает рабочие места.
Воробьев обратил внимание на помощь участникам СВО, их родственникам, ветеранам и семьям с детьми. Он назвал поддержку жителей, нуждающихся в особом внимании, одним из ключевых направлений работы.
Глава Подмосковья поблагодарил президента за внимание к инициативам региона и пожелал Владимиру Путину здоровья, благополучия, энергии и успехов в служении стране.
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