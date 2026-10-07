Андрей Воробьев поздравил Владимира Путина с днем рождения

07 октября 2026, 08:11

оригинал Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Глава региона отметил его роль в защите национальных интересов, безопасности и суверенитета страны.