Освобождение Грачёвки, Сердобино и Малой Рыбицы, удары по мосту в Киеве и технике ВСУ: последние новости СВО на 3 октября
Российские войска продолжают наносить удары по тыловым объектам и логистике ВСУ, а также по украинским подразделениям на нескольких направлениях. В ночь на 3 октября поражены мост через Днепр в Киеве, логистический центр в Киевской области и судно с грузами для Одессы. Кроме того, уничтожены укрытия ВСУ под Краматорском, техника на Краснооскольском направлении и укрепления под Барвиновкой. Группировка «Север» установила контроль над Грачёвкой, Сердобино и Малой Рыбицей, расширяя зону безопасности вдоль границы. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 218 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Удары ВС РФ по тыловым объектам УкраиныРоссийские военные продолжают поражать объекты инфраструктуры Украины и морские суда, задействованные в интересах ВСУ. В ночь на 3 октября удары беспилотными летательными аппаратами нанесены по Северному автотранспортному мосту через Днепр в Киеве, обеспечивающему переброску войск и логистику при поставке военных грузов в интересах ВСУ.
В Киевской области поражен логистический центр «Гостомель», на территории которого осуществляется хранение материальных средств, используемых для снабжения ВСУ. Кроме того, на переходе морем в северо-западной части Черного моря поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Одесса грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.
Ликвидация укрытий ВСУ под КраматорскомОператоры подразделения войск беспилотных систем бригады имени Александра Невского Добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск методично выявляют и уничтожают укрытия с живой силой ВСУ в районе населенных пунктов в Краматорском районе. Согласно данным Минобороны РФ, в ночь на 3 октября воздушной разведкой было выявлено несколько укрытий украинских боевиков, размещенных в системе опорных пунктов. Они располагались в лесополосах и были замаскированы. Удар по выявленным целям наносился с применением сбросов с FPV-дронов. В результате ювелирной работы российских военных ВСУ лишились семи укрытий с живой силой на Краматорском направлении.
Удары по технике ВСУ на Краснооскольском направленииВоеннослужащие расчета ударных дронов войск беспилотных систем в составе бригады специального назначения группировки войск «Запад» продолжают выполнять боевые задачи по уничтожению военной техники и живой силы подразделений ВСУ в районе восточного берега Краснооскольского водохранилища в ДНР. Операторы беспилотных летательных аппаратов обнаружили перемещение вражеского бронетранспортера «Puma» итальянского производства в ходе воздушной разведки, что стало очередной целью для расчета FPV-дронов.
Броневик двигался по ранее разведанному маршруту ротации. После подтверждения цели оператор FPV-дронов нанес точный удар. В результате попадания техника противника поражена, что подтвердили кадры объективного контроля в режиме реального времени. Российские вооружённые силы эффективно используют дроны-камикадзе для уничтожения бронированной и автомобильной техники, робототехники, а также живой силы ВСУ. Это позволяет им успешно предотвращать контратаки, ротации и поставки боеприпасов и личного состава украинской стороне.
«Гиацинт-С» сорвал переброску сил ВСУ под БарвиновкойРазведчики группировки «Восток» с помощью беспилотников минувшим днем вскрыли передвижение украинских боевиков между укрепрайонами, обустроенными в посадках и жилом секторе. Круглосуточное слежение дало возможность вычислить точки, где противник прятался и копил силы перед сменой позиций. Ряд таких мест располагался у населённого пункта Барвиновка. Там враг обустроил блиндажи, схроны и приспособил постройки под укрытия и оборону.
Координаты целей передали экипажам самоходок 2С5 «Гиацинт-С». Батарея обрушила огонь на блиндажи и места скопления боевиков. Укрепления, схроны и укрывавшийся в них личный состав ВСУ уничтожены, ряд позиций в посадках и застройке разрушен. Потеря укрытий подорвала устойчивость вражеской обороны на этом участке, ограничила переброску сил между опорниками и открыла путь дальнейшему наступлению российских военных.