03 октября 2026, 09:35

Фото: Минобороны РФ

Российские войска продолжают наносить удары по тыловым объектам и логистике ВСУ, а также по украинским подразделениям на нескольких направлениях. В ночь на 3 октября поражены мост через Днепр в Киеве, логистический центр в Киевской области и судно с грузами для Одессы. Кроме того, уничтожены укрытия ВСУ под Краматорском, техника на Краснооскольском направлении и укрепления под Барвиновкой. Группировка «Север» установила контроль над Грачёвкой, Сердобино и Малой Рыбицей, расширяя зону безопасности вдоль границы. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины Ликвидация укрытий ВСУ под Краматорском Удары по технике ВСУ на Краснооскольском направлении «Гиацинт-С» сорвал переброску сил ВСУ под Барвиновкой Успехи группировки войск «Север»



Ночная работа ПВО

Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины

Ликвидация укрытий ВСУ под Краматорском

Удары по технике ВСУ на Краснооскольском направлении

Фото: Минобороны РФ

«Гиацинт-С» сорвал переброску сил ВСУ под Барвиновкой

Успехи группировки войск «Север»