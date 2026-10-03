Путешествующий по Украине британский блогер чуть не стал жертвой ТЦК

03 октября 2026, 00:34

Сотрудники ТЦК пытались мобилизовать британского блогера Пеппера

Фото: iStock/Irina Piskova

Британского блогера Сэма Пеппера чуть не мобилизовали во время поездки по Украине. Об этом свидетельствует запись его прямого эфира.