Путешествующий по Украине британский блогер чуть не стал жертвой ТЦК
Британского блогера Сэма Пеппера чуть не мобилизовали во время поездки по Украине. Об этом свидетельствует запись его прямого эфира.
Пеппер путешествует по стране на моноколесе и ведёт стримы. На одном из видео к нему на трассе подъехал белый микроавтобус ТЦК. Из машины вышли несколько сотрудников в форме. Они спросили блогера, откуда он, а, услышав английскую речь, направились обратно к микроавтобусу. Иностранец спросил, может ли поехать с ними, но получил отказ.
Сэм Пеппер — британский блогер и стример, бывший участник реалити-шоу Big Brother UK. Он стал известен благодаря пранкам и развлекательным видео на YouTube. На его аккаунты в соцсетях подписаны в общей сложности почти 6,9 млн человек. Сейчас Пеппер ведёт стримы о поездках по разным странам, в том числе по Украине.
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