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Путешествующий по Украине британский блогер чуть не стал жертвой ТЦК

Сотрудники ТЦК пытались мобилизовать британского блогера Пеппера
Фото: iStock/Irina Piskova

Британского блогера Сэма Пеппера чуть не мобилизовали во время поездки по Украине. Об этом свидетельствует запись его прямого эфира.



Пеппер путешествует по стране на моноколесе и ведёт стримы. На одном из видео к нему на трассе подъехал белый микроавтобус ТЦК. Из машины вышли несколько сотрудников в форме. Они спросили блогера, откуда он, а, услышав английскую речь, направились обратно к микроавтобусу. Иностранец спросил, может ли поехать с ними, но получил отказ.

Сэм Пеппер — британский блогер и стример, бывший участник реалити-шоу Big Brother UK. Он стал известен благодаря пранкам и развлекательным видео на YouTube. На его аккаунты в соцсетях подписаны в общей сложности почти 6,9 млн человек. Сейчас Пеппер ведёт стримы о поездках по разным странам, в том числе по Украине.

Александр Огарёв

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