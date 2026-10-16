16 октября 2026, 10:39

Фото: iStock/Michele Ursi

Российские военные взяли под контроль населенные пункты Нефедовка и Черное в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. В ведомстве рассказали о работе группировки «Север», ударах по военным объектам и масштабной ночной атаке беспилотников. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Минобороны заявило о контроле над Нефедовкой и Черным Удары по сухогрузам и военным объектам в ДНР Российская ПВО уничтожила 644 беспилотника за ночь Атака БПЛА на нефтезавод в Рязани Сообщения о ситуации с дронами и Starlink Лавров высказался о прекращении огня Трамп заявил о необходимости выборов на Украине

Минобороны заявило о контроле над Нефедовкой и Черным

Удары по сухогрузам и военным объектам в ДНР

Российская ПВО уничтожила 644 беспилотника за ночь

Фото: iStock/undefined

Атака БПЛА на нефтезавод в Рязани

Сообщения о ситуации с дронами и Starlink

Лавров высказался о прекращении огня

Трамп заявил о необходимости выборов на Украине