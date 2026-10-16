Освобождение Нефедовки, призыв Трампа, проблемы ВСУ с применением дронов на фоне сбоев Starlink: последние новости СВО на 16 октября
Российские военные взяли под контроль населенные пункты Нефедовка и Черное в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. В ведомстве рассказали о работе группировки «Север», ударах по военным объектам и масштабной ночной атаке беспилотников. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Минобороны заявило о контроле над Нефедовкой и ЧернымРоссийские военные установили контроль над населенными пунктами Нефедовка и Черное в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны России. Как уточнили в ведомстве, штурмовые подразделения группировки «Север» во время операции корректировали артиллерийский огонь. Военнослужащие применяли беспилотные летательные аппараты для ударов по логистическим средствам противника.
По версии Минобороны, такие действия осложнили снабжение украинских подразделений на участке боев. Ведомство опубликовало кадры работы российских расчетов ударных БПЛА в районе окружения формирований ВСУ в Харьковской области. Командир взвода ударных дронов 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» с позывным Леший рассказал РИА Новости о поиске замаскированных украинских позиций. По его словам, операторы FPV-дронов обращают внимание на передвижение расчетов, следы подвоза боеприпасов и оставленный мусор.
Офицер 11-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным Карта сообщил агентству, что в октябре операторы БПС и артиллеристы уничтожили свыше 250 блиндажей ВСУ в Харьковской области. Он отметил, что расчеты выявляли позиции по антеннам спутниковой связи Starlink и маскировочным сетям.
Удары по сухогрузам и военным объектам в ДНРВооруженные силы России поразили два сухогруза, следовавших в порт Одессы с грузами военного назначения. В сообщении МО РФ говорится, что военные нанесли удар во время перехода судов морем. Российские ВКС, по информации ведомства, авиабомбами уничтожили пункт управления беспилотниками и пункт временной дислокации ВСУ в ДНР. О подробностях операции и месте удара министерство не сообщило. Отдельно Минобороны привело данные по ситуации в Доброполье в ДНР. За сутки российские подразделения заняли 31 здание. Там оценили потери украинской стороны на этом участке до 15 военнослужащих. Общие потери ВСУ за сутки примерно в 1105 человек. Украинская сторона эти цифры не комментировала.
Российская ПВО уничтожила 644 беспилотника за ночьСилы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 644 украинских беспилотника самолетного типа. В МО РФ указали, что дежурные расчеты работали с 20:00 15 октября до 08:00 16 октября. Дроны сбили над Брянской, Вологодской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Оренбургской и Орловской областями.
В список регионов вошли Псковская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ульяновская области. Беспилотники уничтожили в Московском регионе, Ленинградской области, Краснодарском крае, Крыму и Татарстане. Часть аппаратов ПВО сбила над акваторией Черного моря. Ранее министерство сообщало, что за сутки силы ПВО уничтожили четыре крылатые ракеты «Фламинго» и 342 беспилотника ВСУ.
Атака БПЛА на нефтезавод в РязаниГубернатор Рязанской области Павел Малков заявил о возгорании на территории нефтеперерабатывающего завода после массированной атаки беспилотников. Он не привел сведений о пострадавших или масштабе ущерба.
Минобороны России, в свою очередь, заявило об уничтожении четырех ракет «Фламинго» и 69 беспилотников во время атаки ВСУ на предприятие. В Запорожской области украинские военные ночью сбросили на мичуринскую автодорогу в сторону Энергодара мины «Лепесток». Об этом сообщила администрация города. Жителей попросили не выезжать на трассу до завершения разминирования. Губернатор Брянской области Егор Ковальчук РИА Новости заявил, что ВСУ усиливали атаки на гражданскую инфраструктуру региона перед выборами. По его мнению, Киев рассчитывал дестабилизировать обстановку, однако жители области сплотились.
Сообщения о ситуации с дронами и StarlinkГазета The Telegraph написала, что украинские военные отменяют часть миссий с применением беспилотников из-за замедления спутниковой системы связи Starlink. Издание сослалось на украинских штурмовиков.
На добропольском направлении в ДНР ВСУ используют мины, замаскированные под пни и древесину, рассказал РИА Новости старший реактивной артиллерийской батареи морской пехоты группировки «Центр» с позывным Замок. Он призвал учитывать риск при передвижении по местности.
ФСБ сообщила о задержании в Псковской области гражданина Швеции. По версии спецслужбы, мужчина воевал на стороне ВСУ, планировал вступить в российскую армию под легендой и готовил диверсии на военных объектах.
Лавров высказался о прекращении огняГлава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не пойдет на прекращение огня ради того, чтобы Владимира Зеленского «привели в чувство». Министр прокомментировал ситуацию вокруг так называемой дизельной сделки. Лавров назвал позицию Зеленского прямым вызовом президенту США.
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил о смене подхода западных СМИ к украинской тематике. По его словам, журналисты на Западе чаще обсуждают причины, по которым Украина не соглашается на мирное урегулирование.
Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung написала, что Украина не сможет существовать без помощи Германии. Авторы публикации отметили, что часть граждан ФРГ все меньше поддерживает Киев из-за коррупции и отсутствия реформ.
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон призвал Совет Безопасности ООН обратить внимание на преступления ВСУ против мирных жителей. Он не уточнил, о каких эпизодах идет речь.
Трамп заявил о необходимости выборов на УкраинеПрезидент США Дональд Трамп заявил, что стороны конфликта на Украине придут к урегулированию, но без Владимира Зеленского. Американский лидер сказал, что не считает себя поклонником главы киевского режима. Трамп заявил, что с Зеленским договариваться сложнее, чем с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер считает, что Украине необходимо провести выборы, а конфликт должен завершиться в ближайшее время.
Он раскритиковал удары Киева по российским нефтеперерабатывающим заводам. Политик назвал такие атаки «безобразием» и отметил, что они проходят вопреки призывам США. Трамп сообщил, что Вашингтон приостановил продажу оружия союзникам для пополнения собственных запасов. Кроме того, он сравнил Зеленского с Финеасом Тейлором Барнумом — основателем бродячего цирка и одной из знаковых фигур американского шоу-бизнеса XIX века.