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Поражение дата-центра в Киеве, мирное урегулирование и ужесточение мобилизации: последние новости СВО на 15 октября

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Минобороны сообщило о продвижении войск в Доброполье, боях в Харьковской области и массированном ударе по инфраструктуре Украины. На этом фоне СМИ сообщили о проблемах со спутниковой связью Starlink у ВСУ и новом охлаждении отношений между американским лидером Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».



Минобороны сообщило о боях в Доброполье

Подразделения группировки войск «Центр» за последние сутки продвинулись в центральной части и на северо-западе Доброполья. По сведениям МО РФ, российские военные заняли 142 здания и уничтожили до 25 украинских военнослужащих. Военное ведомство сообщило о продолжающихся столкновениях в районе Николаевки и Варваровки в Харьковской области. Российские силы расширяют внешнюю зону контроля и ведут бои за Приколотное, Котовку и Гогино. Минобороны оценило потери ВСУ в районе окружения в Харьковской области в 40 человек за сутки.

Удары по объектам в Киеве и Харьковской области

Российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками по коммуникационной и энергетической инфраструктуре в Киеве, Киевской и Харьковской областях. В ведомстве заявили о поражении дата-центра «АТМ УкрСибБанк» в украинской столице. По данным министерства, через него проходил интернет-трафик со сведениями о российских войсках. Под удар попали две киевские ТЭЦ, снабжавшие электричеством военные объекты и предприятия украинского ВПК. В Киевской области российские силы поразили три объекта энергосети. В Харькове и регионе целями стали теплоэлектроцентраль и электростанция.

Песков высказался о предложениях США по Украине

Россия не участвовала в консультациях США по новым инициативам для украинского урегулирования. Москва пока не ожидает контактов по этому вопросу, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что вокруг темы мирного урегулирования появилось много «газетного шума». По словам представителя Кремля, часть таких публикаций содержит недостоверные сведения и вымысел. Песков напомнил позицию Москвы после атак Украины на российские объекты в период выборов. Российское руководство примет решение о перспективах трехсторонних переговоров с учетом национальных интересов.

Financial Times сообщила о сбоях Starlink у ВСУ

Ограничения в работе терминалов Starlink на Украине сорвали несколько операций ВСУ, написала Financial Times со ссылкой на украинских чиновников и военных. Экс-замминистра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что ночью связь начинала пропадать при движении со скоростью выше 160 километров в час. По его словам, проблема затронула работу украинских подразделений. Источники Financial Times рассказали, что перебои коснулись терминалов, используемых расчетами беспилотников. Сбои сигнала, как утверждает издание, возникли рано утром в среду.

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Зеленский прокомментировал вопрос разведданных США

Владимир Зеленский заявил, что американские военные обсуждали с украинскими генералами возможное прекращение передачи разведывательной информации. Сам он в этих разговорах не участвовал.

Ранее Трамп выразил недовольство позицией Зеленского по мирным договоренностям. Wall Street Journal пишет, что отношения лидеров начали ухудшаться после встречи на полях Генассамблеи ООН в сентябре. По информации газеты, американский президент критиковал использование Киевом ресурсов США для атак на российскую энергетическую инфраструктуру.

Министр обороны Эстонии рассказал о военных НАТО на Украине

Министр обороны Эстонии Мартин Херем заявил, что военные стран НАТО находятся на Украине с 2022 года. Его слова приводит эстонская телерадиокомпания ERR. Херем рассказал, что впервые приехал на Украину в июле 2022 года, когда руководил силами обороны Эстонии. Тогда он посетил передовую в форме эстонской армии. При этом глава военного ведомства подчеркнул, что представители НАТО не участвуют в боевых действиях и не используют оружие. По его словам, они изучают опыт украинской стороны.

Пленный военнослужащий ВСУ рассказал о советах инструкторов

Пленный военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виктор Волошенюк сообщил РИА Новости, что украинские инструкторы советовали мобилизованным сдаваться в плен при первой возможности. По его словам, такие разговоры проходили неофициально во время подготовки. Инструкторы, побывавшие на линии боевого соприкосновения, говорили, что жизнь важнее всего и призывали не скрывать сведения при пленении. Волошенюк попал в плен в районе Никифоровки на славянско-краматорском направлении. Как утверждает агентство, его взяли военнослужащие 3-й армии группировки войск «Южная».

Украина обсуждает ужесточение мобилизации

На Украине готовят меры по усилению мобилизации. Среди обсуждаемых инициатив — отмена отсрочек и привлечение женщин на тыловые должности. Параллельно правоохранительные органы выявляют схемы помощи уклонистам. На улицах украинских городов продолжаются конфликты между гражданами и сотрудниками территориальных центров комплектования.

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Дарья Осипова

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