15 октября 2026, 09:45

Фото: iStock/Evgeny555

Минобороны сообщило о продвижении войск в Доброполье, боях в Харьковской области и массированном ударе по инфраструктуре Украины. На этом фоне СМИ сообщили о проблемах со спутниковой связью Starlink у ВСУ и новом охлаждении отношений между американским лидером Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Минобороны сообщило о боях в Доброполье Удары по объектам в Киеве и Харьковской области Песков высказался о предложениях США по Украине Financial Times сообщила о сбоях Starlink у ВСУ Зеленский прокомментировал вопрос разведданных США Министр обороны Эстонии рассказал о военных НАТО на Украине Пленный военнослужащий ВСУ рассказал о советах инструкторов Украина обсуждает ужесточение мобилизации

Минобороны сообщило о боях в Доброполье

Удары по объектам в Киеве и Харьковской области

Песков высказался о предложениях США по Украине

Financial Times сообщила о сбоях Starlink у ВСУ

Фото: iStock/Dragos Condrea

Зеленский прокомментировал вопрос разведданных США

Министр обороны Эстонии рассказал о военных НАТО на Украине

Пленный военнослужащий ВСУ рассказал о советах инструкторов

Украина обсуждает ужесточение мобилизации