Поражение дата-центра в Киеве, мирное урегулирование и ужесточение мобилизации: последние новости СВО на 15 октября
Минобороны сообщило о продвижении войск в Доброполье, боях в Харьковской области и массированном ударе по инфраструктуре Украины. На этом фоне СМИ сообщили о проблемах со спутниковой связью Starlink у ВСУ и новом охлаждении отношений между американским лидером Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Минобороны сообщило о боях в ДобропольеПодразделения группировки войск «Центр» за последние сутки продвинулись в центральной части и на северо-западе Доброполья. По сведениям МО РФ, российские военные заняли 142 здания и уничтожили до 25 украинских военнослужащих. Военное ведомство сообщило о продолжающихся столкновениях в районе Николаевки и Варваровки в Харьковской области. Российские силы расширяют внешнюю зону контроля и ведут бои за Приколотное, Котовку и Гогино. Минобороны оценило потери ВСУ в районе окружения в Харьковской области в 40 человек за сутки.
Удары по объектам в Киеве и Харьковской областиРоссийская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками по коммуникационной и энергетической инфраструктуре в Киеве, Киевской и Харьковской областях. В ведомстве заявили о поражении дата-центра «АТМ УкрСибБанк» в украинской столице. По данным министерства, через него проходил интернет-трафик со сведениями о российских войсках. Под удар попали две киевские ТЭЦ, снабжавшие электричеством военные объекты и предприятия украинского ВПК. В Киевской области российские силы поразили три объекта энергосети. В Харькове и регионе целями стали теплоэлектроцентраль и электростанция.
Песков высказался о предложениях США по УкраинеРоссия не участвовала в консультациях США по новым инициативам для украинского урегулирования. Москва пока не ожидает контактов по этому вопросу, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что вокруг темы мирного урегулирования появилось много «газетного шума». По словам представителя Кремля, часть таких публикаций содержит недостоверные сведения и вымысел. Песков напомнил позицию Москвы после атак Украины на российские объекты в период выборов. Российское руководство примет решение о перспективах трехсторонних переговоров с учетом национальных интересов.
Financial Times сообщила о сбоях Starlink у ВСУОграничения в работе терминалов Starlink на Украине сорвали несколько операций ВСУ, написала Financial Times со ссылкой на украинских чиновников и военных. Экс-замминистра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что ночью связь начинала пропадать при движении со скоростью выше 160 километров в час. По его словам, проблема затронула работу украинских подразделений. Источники Financial Times рассказали, что перебои коснулись терминалов, используемых расчетами беспилотников. Сбои сигнала, как утверждает издание, возникли рано утром в среду.
Зеленский прокомментировал вопрос разведданных СШАВладимир Зеленский заявил, что американские военные обсуждали с украинскими генералами возможное прекращение передачи разведывательной информации. Сам он в этих разговорах не участвовал.
Ранее Трамп выразил недовольство позицией Зеленского по мирным договоренностям. Wall Street Journal пишет, что отношения лидеров начали ухудшаться после встречи на полях Генассамблеи ООН в сентябре. По информации газеты, американский президент критиковал использование Киевом ресурсов США для атак на российскую энергетическую инфраструктуру.