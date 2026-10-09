Освобождение Аннополья, потери ВСУ, удары авиабомбами ФАБ-500 и временная заморозка конфликта: последние новости СВО на 9 октября
Вооружённые силы России продолжают наступление по ключевым направлениям, последовательно продвигаясь и беря под контроль новые населённые пункты. Наша армия наносит прицельные удары по объектам украинских войск, а также по местам сосредоточения техники и личного состава. О развитии обстановки в приграничных российских регионах, находящихся в зоне боевых действий, — в материале «Радио 1».
Минобороны РФ сообщило об освобождении АннопольяРоссийское военное ведомство заявило, что подразделения группировки войск «Север» освободили Аннополье в Харьковской области. По информации Минобороны, контроль над населённым пунктом позволит российским силам контролировать трассу Старый Салтов — Подсреднее и усложнит логистику ВСУ.
В ведомстве оценили суточные потери украинской армии в 1 510 военнослужащих. Минобороны РФ сообщило об уничтожении семи авиабомб и 1 062 беспилотников. С начала спецоперации, по данным российского ведомства, ВС РФ уничтожили 674 самолёта, 284 вертолёта, 256 490 БПЛА, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 159 танков и иных бронемашин. В этот список вошли 1 785 боевых машин РСЗО, 36 659 артиллерийских орудий и миномётов, а также 73 965 единиц специальной автомобильной техники.
Ситуация на линии боевого соприкосновенияКомандир танкового взвода группировки «Север» с позывным Матрос рассказал РИА Новости, что экипажи Т-80БВМ уничтожили более десяти пунктов хранения и управления украинскими беспилотниками в Харьковской области. Танки наносили удары с заранее подготовленных закрытых позиций.
Источник РИА Новости в российских силовых структурах сообщил, что на Сумском направлении в живых остались около 25% военнослужащих ВСУ, прежде прибывших на передовые позиции. Стрелок группировки «Восток» с позывным Мельник заявил, что трое украинских военных в Запорожской области после взрывов потеряли ориентиры и вышли к российским позициям. По его словам, они приняли их за позиции ВСУ.
Минобороны России сообщило об ударах авиабомбами ФАБ-500 по пунктам временной дислокации украинских подразделений в двух населённых пунктах Харьковской области. По сведениям российских силовых структур, в Дергачах Харьковской области российские силы уничтожили крупный пункт временной дислокации колумбийских наёмников из 23-го отдельного штурмового полка Нацгвардии Украины.
Заявления о ситуации среди военнослужащих ВСУПленный, представившийся Даниелем Жарковым, сообщил, что командиры не препятствовали употреблению наркотиков украинскими военными на позициях в Славянске. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что украинские военнослужащие признаются в получении приказов, связанных с нападениями на мирных жителей. Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Киев пытается возложить на Москву ответственность за ситуацию в Алёшках. Он отметил, что город находится под контролем России.
Сообщения о мобилизации на УкраинеУкраинское издание сообщило, что в Хмельницком группа граждан пыталась выломать ворота местного военкомата, чтобы освободить мобилизованного студента. По информации издания, сотрудники учреждения угрожали открыть огонь.
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что мобилизация женщин на тыловые должности на Украине остаётся вопросом времени. Местное издание сообщило ещё об одном инциденте: мужчина угрожал ножом сотрудникам военкомата и полиции во время попытки мобилизовать его.
Последствия атак ВСУ в российских регионахГлава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что за сутки из-за атак украинских беспилотников погибли три человека. Ранения получили шесть жителей, среди них ребёнок. Губернатор Белгородской области Александр Шуваев заявил о гибели одного человека и ранении девяти человек за прошедшие сутки. Шестерых пострадавших госпитализировали.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Беловском районе беспилотник атаковал частный дом. Погиб мужчина. Губернатор Брянской области Егор Ковальчук заявил, что при атаках ВСУ ранения получили три человека.
Переговоры по УкраинеГоссекретарь США Марко Рубио заявил, что перспективы переговорного урегулирования конфликта сейчас не просматриваются. При этом Вашингтон продолжит работу по поиску решений, отметил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что перспектив выхода на мирное урегулирование пока нет. По его словам, временная заморозка конфликта не решит проблему. Он подчеркнул, что договорённости должны обеспечить безопасность будущих поколений. Песков отметил, что Москва приветствует усилия стран, способных содействовать урегулированию. Он назвал предложение Индии сегментарным планом и поблагодарил Нью-Дели за готовность участвовать в процессе.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает на помощь государств, заинтересованных в мире. По её словам, они могут убедить сторонников продолжения конфликта перейти к урегулированию. Дмитрий Полянский подчеркнул, что Россия готова к миру при условии отсутствия угроз для страны и её граждан с территории Украины.
Киев и часть области остались без светаУкраинский энергохолдинг ДТЭК сообщил об экстренных отключениях электроэнергии на правом берегу Киева, а также в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области. Компания уточнила, что ограничения ввели по команде «Укрэнерго». О сроках восстановления электроснабжения ДТЭК не сообщил.
Ранее энергохолдинг заявил об аварийных отключениях в Киеве. В городе приостановили работу метро и наземного электротранспорта. Украинские СМИ сообщили о перебоях в работе систем водоснабжения и канализации, а также об отключении света в здании Верховной рады.