09 октября 2026, 10:05

Фото: iStock/Anna_Anikina

Вооружённые силы России продолжают наступление по ключевым направлениям, последовательно продвигаясь и беря под контроль новые населённые пункты. Наша армия наносит прицельные удары по объектам украинских войск, а также по местам сосредоточения техники и личного состава. О развитии обстановки в приграничных российских регионах, находящихся в зоне боевых действий, — в материале «Радио 1».





Содержание Минобороны РФ сообщило об освобождении Аннополья Ситуация на линии боевого соприкосновения Заявления о ситуации среди военнослужащих ВСУ Сообщения о мобилизации на Украине Последствия атак ВСУ в российских регионах Переговоры по Украине Киев и часть области остались без света

Минобороны РФ сообщило об освобождении Аннополья

Ситуация на линии боевого соприкосновения

Заявления о ситуации среди военнослужащих ВСУ

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Сообщения о мобилизации на Украине

Последствия атак ВСУ в российских регионах

Переговоры по Украине

Киев и часть области остались без света