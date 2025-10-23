От льгот до трудоустройства: полный навигатор по мерам поддержки военнослужащих в Подмосковье

23 октября 2025, 12:20

Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

Поддержка участников СВО и их семей остается ключевым направлением в бюджетной политике Московской области. Как сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, помощь защитникам Отечества является святой обязанностью и главной задачей региональных властей.





Он отметил, что для максимального учета интересов военнослужащих ведется планомерная работа по совершенствованию законодательства. Эта деятельность координируется совместно с подмосковным филиалом фонда «Защитники Отечества» и местной Ассоциацией ветеранов СВО.



