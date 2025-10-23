От льгот до трудоустройства: полный навигатор по мерам поддержки военнослужащих в Подмосковье
Поддержка участников СВО и их семей остается ключевым направлением в бюджетной политике Московской области. Как сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, помощь защитникам Отечества является святой обязанностью и главной задачей региональных властей.
Он отметил, что для максимального учета интересов военнослужащих ведется планомерная работа по совершенствованию законодательства. Эта деятельность координируется совместно с подмосковным филиалом фонда «Защитники Отечества» и местной Ассоциацией ветеранов СВО.
Участники СВО смогут стать госслужащими благодаря программе «Герои Подмосковья»
Комплексная система поддержки включает 75 различных мер, 32 из которых инициированы на региональном уровне. В их число входят: бесплатное социальное обслуживание для ветеранов, доступ к трём крупнейшим реабилитационным центрам Подмосковья, различные денежные выплаты и льготы. Особый акцент делается на содействии в трудоустройстве. Для этого на предприятиях региона создаются специальные квоты, организуются экскурсии для знакомства с работодателями, а также предоставляется возможность бесплатно обучиться новой профессии или повысить квалификацию.Отдельного внимания заслуживает уникальный проект по отбору кандидатов на службу по контракту, который начал свою работу в Балашихе в апреле 2023 года. Это первый в России единый пункт отбора для ЦСН «Витязь», где весь процесс оформления контракта с Минобороны России максимально упрощен и сосредоточен в одном месте.
Здесь кандидаты могут получить полный спектр услуг: пройти медицинскую комиссию, получить юридическую консультацию, открыть банковский счет и подробно узнать о всех положенных льготах для себя и своих семей. Важно, что все специалисты отправляются в зону СВО только после прохождения полного курса подготовки. Для записи на день открытых дверей и получения дополнительной информации доступны сайт контрактмо.рф, специальный чат-бот и телефоны: +7 (498) 732-80-47, +7 (919) 446-64-02.