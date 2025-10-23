В Шатурторфе началась реконструкция памятника героям Великой Отечественной войны
В посёлке Шатурторф округа Шатура приступили к реконструкции памятника местным жителям, погибшим в сражениях Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Памятник находился в аварийном состоянии и нуждался в обновлении.
«В рамках реконструкции фигуру солдата заново покрасят, фундамент памятника заменят и установят новую стелу с фамилиями погибших воинов. У мемориала также обустроят Вечный огонь и приведут в порядок прилегающую территорию», — говорится в сообщении.Сейчас рабочие уже начали делать новые дорожки — вдоль них установят светодиодные светильники для вечерней подсветки мемориала.
Всего в год 80-летия Великой Победы в округе Шатура приведут в порядок 16 памятных мест — мемориалов и братских могил. Сейчас работы идут на четырёх объектах.