Достижения.рф

В Шатурторфе началась реконструкция памятника героям Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

В посёлке Шатурторф округа Шатура приступили к реконструкции памятника местным жителям, погибшим в сражениях Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Памятник находился в аварийном состоянии и нуждался в обновлении.

«В рамках реконструкции фигуру солдата заново покрасят, фундамент памятника заменят и установят новую стелу с фамилиями погибших воинов. У мемориала также обустроят Вечный огонь и приведут в порядок прилегающую территорию», — говорится в сообщении.
Сейчас рабочие уже начали делать новые дорожки — вдоль них установят светодиодные светильники для вечерней подсветки мемориала.

Всего в год 80-летия Великой Победы в округе Шатура приведут в порядок 16 памятных мест — мемориалов и братских могил. Сейчас работы идут на четырёх объектах.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0