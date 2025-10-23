В Шатурторфе началась реконструкция памятника героям Великой Отечественной войны

23 октября 2025, 10:25

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

В посёлке Шатурторф округа Шатура приступили к реконструкции памятника местным жителям, погибшим в сражениях Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Памятник находился в аварийном состоянии и нуждался в обновлении.





«В рамках реконструкции фигуру солдата заново покрасят, фундамент памятника заменят и установят новую стелу с фамилиями погибших воинов. У мемориала также обустроят Вечный огонь и приведут в порядок прилегающую территорию», — говорится в сообщении.