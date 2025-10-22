Участники СВО смогут стать госслужащими благодаря программе «Герои Подмосковья»
В Московской области продолжается реализация программы «Герои Подмосковья», которая помогает участникам специальной военной операции построить карьеру на государственной службе. Проект направлен на профессиональную переподготовку и развитие бойцов, вернувшихся к гражданской жизни.
Обучение длится один год, проходит бесплатно и в очно-заочном формате. Программа включает четыре модуля и стажировки в органах государственной и муниципальной власти под руководством опытных наставников. Лучшие выпускники смогут претендовать на трудоустройство или попасть в кадровый резерв региона.
По словам участника СВО, сержанта запаса и лейтенанта МВД Александра Александрова, программа отличается высоким уровнем организации и практической направленностью.
«Учебная программа, предметы, организация спикеров — все это делает ее особенной. Никакой формальности нет, это действительно нужная программа для подготовки государственных управленцев. После первого модуля обучения я приобрел новые знания, многое для себя подчеркнул. Есть обратная связь — десятибалльная система оценки. Я поставил твердую десятку с плюсом», — отметил он в беседе с РИАМО.Александров подчеркнул, что в обучении участвуют действующие чиновники и эксперты в сфере госуправления, делясь практическим опытом.
«Главное отличие программы — в людях и подходе. Учебный процесс сочетает теорию, практику и деловые модули. Это и делает программу уникальной», — добавил он.По словам участника, важную роль играет и атмосфера. Он рассказал, что ветеранов в группе объединяют общие цели и идеи, благодаря чему они становятся командой.
Для участия в программе необходимо заполнить анкету на официальном сайте, приложить эссе, пройти тестирование и собеседование. Успешные кандидаты смогут пройти обучение и стажировку в рамках проекта.