Участники СВО смогут стать госслужащими благодаря программе «Герои Подмосковья»

22 октября 2025, 10:01

оригинал Фото: istockphoto / Anna_Anikina

В Московской области продолжается реализация программы «Герои Подмосковья», которая помогает участникам специальной военной операции построить карьеру на государственной службе. Проект направлен на профессиональную переподготовку и развитие бойцов, вернувшихся к гражданской жизни.





Обучение длится один год, проходит бесплатно и в очно-заочном формате. Программа включает четыре модуля и стажировки в органах государственной и муниципальной власти под руководством опытных наставников. Лучшие выпускники смогут претендовать на трудоустройство или попасть в кадровый резерв региона.



По словам участника СВО, сержанта запаса и лейтенанта МВД Александра Александрова, программа отличается высоким уровнем организации и практической направленностью.

«Учебная программа, предметы, организация спикеров — все это делает ее особенной. Никакой формальности нет, это действительно нужная программа для подготовки государственных управленцев. После первого модуля обучения я приобрел новые знания, многое для себя подчеркнул. Есть обратная связь — десятибалльная система оценки. Я поставил твердую десятку с плюсом», — отметил он в беседе с РИАМО.

«Главное отличие программы — в людях и подходе. Учебный процесс сочетает теорию, практику и деловые модули. Это и делает программу уникальной», — добавил он.