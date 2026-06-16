16 июня 2026, 14:37

Дмитрий Комаров (Фото: Instagram* @komarovmir)

Дмитрия Комарова, автора программы «Мир наизнанку», уже трудно чем-то удивить. В Африке он на завтрак пробовал кровь быка с молоком. В Бразилии беседовал с наркобароном. В Японии узнавал тайны гейш. Ведущий также выходил на охоту за пираньями, крокодилами и гигантской пираруку. Эти экстремальные истории, ярко показанные в эфире, принесли ему признание критиков и премию ТЭФИ. Подробнее о нем расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Исчезновение Дмитрия Комарова Личная жизнь Пропаганда Жизнь пошла под откос Дмитрий Комаров сейчас

Исчезновение Дмитрия Комарова

«Реальный боевой племенной лук! Устанавливает стрелу, натягивает тетиву и целится в меня», — комментировал произошедшее тогда сам путешественник.

Дмитрий Комаров (Фото: Instagram* @komarovmir)

Личная жизнь

Пропаганда

Дмитрий Комаров (Фото: Instagram* @komarovmir)

Жизнь пошла под откос

Дмитрий Комаров (Фото: Instagram* @komarovmir)

Дмитрий Комаров сейчас