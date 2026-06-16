От «Мира наизнанку» до завода: что предсказала колдунья и как изменилась жизнь Дмитрия Комарова с начала конфликта на Украине?
Дмитрия Комарова, автора программы «Мир наизнанку», уже трудно чем-то удивить. В Африке он на завтрак пробовал кровь быка с молоком. В Бразилии беседовал с наркобароном. В Японии узнавал тайны гейш. Ведущий также выходил на охоту за пираньями, крокодилами и гигантской пираруку. Эти экстремальные истории, ярко показанные в эфире, принесли ему признание критиков и премию ТЭФИ. Подробнее о нем расскажем в материале «Радио 1».
Исчезновение Дмитрия КомароваОбраз Дмитрия Комарова, которого многие знали как жизнерадостного телеведущего, заметно изменился после резких высказываний в адрес России и решения закрыть доступ к своим программам для российской аудитории. Спустя время ведущий пропал из соцсетей. Это вызвало волну слухов о его гибели. При этом новые сведения о мужчине появлялись лишь в украинских медиа.
С опасными ситуациями он сталкивался и раньше. В 2016 году телеведущий чудом не оказался на борту самолета, который потерпел крушение: незадолго до вылета он сменил рейс. Серьезный риск был и в Папуа — Новой Гвинее, где его жизнь оказалась под угрозой после конфликта с местным племенем.
«Реальный боевой племенной лук! Устанавливает стрелу, натягивает тетиву и целится в меня», — комментировал произошедшее тогда сам путешественник.
Как вспоминал сам Дмитрий, все случилось за секунды. На лице каннибала он увидел ярость. Рядом стояли женщины из племени, и мужчина явно хотел произвести на них впечатление. Понять, решится ли он на выстрел, Комаров не мог. Поэтому телеведущий быстро забежал в ближайший дом и спрятался там. Несколько минут он ждал, пока старейшины успокоят нападавшего. Позже Дмитрий все же смог уладить конфликт. Вожди племени поговорили с агрессивным соплеменником и объяснили, что такой поступок позорит весь род.
Еще один тревожный эпизод всплыл в 2019 году. Тогда на YouTube появилось видео с громким заявлением, будто Комарова «расстреляли». В кадре журналист беседовал с бывшим бандитом. Однако затем выяснилось, что ролик оказался постановкой с участием каскадеров. Многие поклонники решили, что таким способом ведущий подогрел интерес к новым выпускам.
Личная жизньДмитрий Комаров долго оставался убежденным холостяком. Все это время он делал ставку на работу, много снимал и, по данным СМИ, зарабатывал свыше миллиона долларов в год. Переломный момент наступил в 2016 году. Тогда телеведущий вошел в жюри конкурса «Мисс Украина» и познакомился с Александрой Кучеренко. Вскоре именно она получила корону победительницы. Спустя три года влюбленные сыграли тайную свадьбу. Однако в марте 2025 года Комаров сообщил о разводе. По его словам, супруги разошлись спокойно и приняли это решение вместе. Детей в этом браке не появилось. При этом Дмитрий не скрывает, что хочет стать отцом в будущем. Он даже вспоминал предсказание двух колдуний, которые пообещали ему двух сыновей.
ПропагандаРоссияне не раз спрашивали, закрыли ли программу «Мир наизнанку». Украинские СМИ сообщали, что команда продолжает съемки. При этом новые эпизоды не показывают в России. Это связано с политической ситуацией и позицией Дмитрия Комарова. В 2023 году зрители увидели выпуски о Колумбии. Уже осенью телеведущий анонсировал новый сезон. На этот раз проект полностью посвятили Украине. В 2024 году в эфир вышли 11 серий. Среди них — «Самый большой в мире герб», «Самая опасная профессия — сапер» и «Древние обычаи украинцев». В этих выпусках Комаров рассказывал о конфликте, жизни страны и последствиях боевых действий. Также он открыто критиковал действия России.
Жизнь пошла под откосПосле начала боевых действий Дмитрий Комаров резко изменил свою публичную риторику. В конце февраля 2022 года он обратился к россиянам и заявил, что российские телеканалы, по его мнению, распространяют ложь. Украинские СМИ телеведущий, напротив, представил как более надежный источник информации. Тогда же Комаров сказал: «От вас отвернулся весь мир, и вы становитесь изгоями». Позже он приехал в Бучу и опубликовал материалы о событиях в городе. В них ведущий возложил ответственность за гибель мирных жителей на российских военных. После объявления частичной мобилизации в России Комаров призвал своих зрителей сдаваться в плен ВСУ.
В 2023 году телеведущий выпустил документальный проект «Год». Он посвятил его годовщине начала конфликта на Украине. В апреле 2025 года Комаров снял новый выпуск программы «Мир наизнанку» о работе на украинском заводе. Украинские СМИ писали, что во время съемок он попробовал себя в роли грузчика и горнового доменной печи.