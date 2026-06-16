«Я избавлен»: писатель Цыпкин высказался о негативе на свое творчество

16 июня 2026, 13:12

Писатель и сценарист Александр Цыпкин высказался о недоброжелателях

Александр Цыпкин (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Писатель и продюсер Александр Цыпкин признался, что не обращает внимания на негативные отзывы о своем творчестве. По словам основателя «БеспринцЫпных чтений», он сознательно избегает рецензий, доверяя лишь мнению узкого круга близких людей.





Главными критериями успеха для Цыпкина являются кассовые сборы, продажи книг и позиции в рейтингах. Его цитирует «Леди Mail».





«С критикой я сталкиваюсь редко в силу того, что я от нее избавлен. И, в целом, не вижу смысла в нее окунаться», — произнес Александр.