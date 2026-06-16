«Я избавлен»: писатель Цыпкин высказался о негативе на свое творчество
Писатель и сценарист Александр Цыпкин высказался о недоброжелателях
Писатель и продюсер Александр Цыпкин признался, что не обращает внимания на негативные отзывы о своем творчестве. По словам основателя «БеспринцЫпных чтений», он сознательно избегает рецензий, доверяя лишь мнению узкого круга близких людей.
Главными критериями успеха для Цыпкина являются кассовые сборы, продажи книг и позиции в рейтингах. Его цитирует «Леди Mail».
«С критикой я сталкиваюсь редко в силу того, что я от нее избавлен. И, в целом, не вижу смысла в нее окунаться», — произнес Александр.В ходе интервью Цыпкин также поделился взглядом на роль искусственного интеллекта в современной литературе. Он уверен, что уже скоро значительная часть книг будет создаваться при участии нейросетей, и читатели вряд ли это заметят. При этом сам писатель предпочитает работать без помощи ИИ, получая от процесса удовольствие, но не отрицает, что нейросети могут быть полезны как инструмент для анализа текстов и совместного творчества. Впрочем, окончательный ответ на вопрос, сможет ли человек выиграть конкуренцию у машин, по мнению Цыпкина, остается открытым.