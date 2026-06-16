«Вынуждены обратиться к вам»: во сколько обойдутся похороны Татьяны Плетневой ее дочери

16 июня 2026, 12:24

Дочь Татьяны Плетневой собирает деньги, чтобы похоронить мать

Татьяна Плетнева (Фото: кадр из фильма «Цирк» (2024)

Единственная дочь скончавшейся на 49-м году жизни звезды сериалов «Кухня», «Интерны» и «След» Татьяны Плетневой обратилась к публике с просьбой о финансовой поддержке. Пост есть в соцсетях девушки.





28-летняя Алёна сообщила, что семья не может покрыть расходы на церемонию прощания самостоятельно. По её словам, за последние полгода из-за болезни матери домашний бюджет значительно истощился.





«Мы вынуждены обратиться к вам за финансовой помощью. По предварительным расчётам, похороны выйдут в сумму, превышающую 200 тысяч», — говорится в сообщении.