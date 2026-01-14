Отказала Лукашенко, поссорилась с Невзоровым* и удочерила ребенка: куда пропала журналистка Светлана Сорокина и что сказала про СВО?
Советская и российская журналистка, теле- и радиоведущая, режиссёр-документалист и преподаватель Светлана Иннокентьевна Сорокина отмечает 15 января свое 69-летие. За последние годы она сознательно отошла от публичности, почти не появляется в эфире и крайне редко даёт интервью. Как складывается её жизнь сейчас, почему она отказала Александру Лукашенко и какая судьба у её приёмной дочери — в материале «Радио 1».
Биография Светланы Сорокиной: детство и образованиеСветлана родилась 15 января 1957 года в городе Пушкин. Ее мать преподавала историю, а отец занимался строительством объектов оборонного значения. Девочка росла спокойной, усидчивой и самостоятельной. Родители не ограничивали её интересы, поэтому Светлана читала, рисовала и осваивала музыку.
Школу она окончила с золотой медалью и поступила в Лесотехническую академию, выбрав направление ландшафтной архитектуры. Однако в процессе учёбы поняла — выбранная профессия ей не подходит. Несмотря на сомнения, Сорокина училась блестяще и даже получила предложение остаться в аспирантуре.
Свободное время девушка проводила в роли экскурсовода: водила туристов по дворцам и паркам Царского Села и постепенно оттачивала речь и умение работать с аудиторией. Позже она рассказывала, что именно в этот период ей предложили стать главным садовником Царскосельского парка.
«Когда я уже работала на телевидении немного, то ко мне обратился глава Царскосельского парка и предложил стать главным садовником. Я всерьёз размышляла над этим. Я уже водила экскурсии во дворце, что мне нравилось. Я об этом не жалею, это была моя жизнь», — говорила она.
Первые шаги в журналистике и «Телекурьер»Карьерный поворот произошёл неожиданно: объявление о наборе в школу дикторов полностью изменило дальнейший путь Светланы. Она подала документы и быстро привлекла внимание педагогов.
После обучения её пригласили вести программу «Телекурьер». Позднее она по приглашению Александра Невзорова* несколько лет работала в передаче «600 секунд», хотя отношения с создателем проекта были напряжёнными. Сама журналистка признавалась, что формат ей не нравился, но карьерный рост требовал глубокой вовлечённости и постоянного анализа событий.
«Золотой век» Ленинградского ТВ и переход в МосквуОт рядового корреспондента Сорокина быстро выросла до соведущей криминальных репортажей — тем, которые тогда считались рискованными и нежелательными для эфира. Позже она будет называть эти годы «золотым веком Ленинградского телевидения».
До 1990 года она вела программу, однако после угроз Невзорова* «растоптать» её карьеру решила уйти. После этого начался московский этап. Светлану пригласили на ВГТРК в программу «Вести». Там её запомнили по фирменным «прощальным» словам и принципиальной позиции.
Сорокина неоднократно получала профессиональные награды, включая орден «За личное мужество» и премию ТЭФИ. По её словам, аудитория часто реагировала на репортажи из Чечни.
«Герой дня», «Глас народа» и «старое НТВ»В 1997 году журналистка перешла на НТВ по приглашению Олега Добродеева. Здесь она создала проекты «Герой дня» и «Глас народа», работала в эпоху, которую позже назовёт «эволюцией новостей», когда эфирами управляла авторская подача и высокий зрительский интерес.
Параллельно Сорокина снимала документальное кино на социальные темы. До 2006 года она выпускала фильмы о работе государственных структур и проблемах общества, избегая компромиссов и открыто критикуя чиновников.
Работа на радио, ТЭФИ и правозащитная деятельностьВ середине 2000-х она создала программу «В круге СВЕТА» на радио и стала одной из ключевых участниц проекта «Вместе сможем всё!», помогавшего детям с тяжёлыми заболеваниями и сиротам. Передача получила две премии ТЭФИ.
В это же время Сорокину пригласили в Совет по правам человека при президенте РФ, однако в 2011 году она покинула его из-за несогласия с итогами парламентских выборов. Сорокина также стала автором книги «Недетские истории», где рассказала о решении стать приёмной матерью.
Личная жизнь Светланы Сорокиной: два брака и удочерениеЛичная жизнь журналистки всегда оставалась вне объективов. Об отношениях с перым супругом, чью фамилию она взяла, известно мало. Он не был публичным человеком.
Вторым мужем стал оператор Владимир Гречишкин, с которым они познакомились на «Пятом канале». Брак длился два года — супруги осознали, что слишком разные по характеру и мирно расстались. После развода Сорокина решилась на усыновление.
Она долго искала мальчика трёх-пяти лет, но однажды к ней сама потянулась 11-месячная девочка. Сотрудники детдома предупредили: ребёнок замкнут и мало реагирует на людей. Для Светланы это стало сигналом. Девочку назвали Тоней.
Судьба приёмной дочери АнтониныОт дочери Сорокина никогда не скрывала правды о её происхождении. Несмотря на это, отношения сложились тёплые и доверительные. Девочку отправляли в музыкальную школу и спортивные секции, а знакомые отмечали поразительное сходство матери и дочери. Сама журналистка шутит, что Антонина — её «улучшенная версия».
Сегодня Антонина ведёт закрытый образ жизни, интересуется искусством и культурой. Она окончила филологический факультет Высшей школы экономики, где преподавала её мама, а также нашла спутника жизни.
Почему Светлана Сорокина отказала Александру Лукашенко?После двадцати лет на телевидении Сорокина решила уйти в независимую работу: не берёт масштабные эфиры и не сотрудничает с прежними редакциями. Она объясняет это отсутствием интереса к современному формату ТВ.
В 2010 году она получила два неожиданных предложения: президент Беларуси Александр Лукашенко позвал её на пост пресс-секретаря, а затем аналогичный интерес проявил Евгений Примаков. Сорокина отказалась, заявив о нежелании терять независимость.
«Я пока не падаю в голодные обмороки и как-то могу заработать себе на жизнь помимо ТВ. А может, мне уже мало надо, и я приучила себя к аскетичной жизни… Я не умираю от телевидения и от своего в нём отсутствия», — делилась она.
Политическая позиция и уход в теньВ 2015 году в СМИ появилось сообщение о госпитализации журналистки с инфарктом мозга, которое она сразу опровергла. Сорокина отметила, что знакома с механизмами создания сенсаций, но ей хотелось понять, зачем кто-то запустил такие слухи.
Телевидение она практически не смотрит — по её словам, там слишком много несоответствий, начиная от стилистики подачи до внешнего вида ведущих.
После начала конфликта на Украине в 2022 году Сорокина выступила с критикой российских властей и назвала оставшихся в РФ журналистов предателями. Из-за такой позиции она фактически ушла из публичной сферы, чтобы избежать проблем с законом.
В мае того же года стало известно, что она уволилась из Высшей школы экономики, где преподавала более 15 лет.
Светлана Сорокина сегодняТеперь Светлана Сорокина живёт спокойно и размеренно. Она не скучает по эфирному марафону, не стремится доказать кому-то свою правоту и уверена, что судьба сложилась так, как должна была.
Летом 2024 года журналистку заметили в Александровском дворце в компании молодых спутниц. Новые фотографии разошлись в сети, и поклонники отметили её хорошее состояние и достойный внешний вид.