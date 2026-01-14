Достижения.рф

Приставы принудительно выселят Ларису Долину из квартиры в Хамовниках

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Судебные приставы могут принудительно выселить Ларису Долину из квартиры в Хамовниках. Соответствующие документы появились в базе Федеральной службы судебных приставов.



Хамовнический суд Москвы выдал исполнительный лист по делу о спорном жилье певицы. В случае если артистка не освободит квартиру добровольно, исполнение решения будет обеспечено в принудительном порядке.

Вопрос с переездом Долиной откладывался несколько раз. Ранее сообщалось, что она уже вывезла личные вещи, однако из мебели смогла забрать лишь стул и рояль.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0