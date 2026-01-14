Приставы принудительно выселят Ларису Долину из квартиры в Хамовниках
Судебные приставы могут принудительно выселить Ларису Долину из квартиры в Хамовниках. Соответствующие документы появились в базе Федеральной службы судебных приставов.
Хамовнический суд Москвы выдал исполнительный лист по делу о спорном жилье певицы. В случае если артистка не освободит квартиру добровольно, исполнение решения будет обеспечено в принудительном порядке.
Вопрос с переездом Долиной откладывался несколько раз. Ранее сообщалось, что она уже вывезла личные вещи, однако из мебели смогла забрать лишь стул и рояль.
