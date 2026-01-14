«Дубайские шоколадки»: жених Анфисы Чеховой рассказал, как нашёл общий язык с её сыном

14 января 2026, 12:07

Златопольский признался, что сразу подружился с сыном Чеховой

Анфиса Чехова и Александр Златопольский (Фото: Instagram* / @achekhova)

Жених Анфисы Чеховой, режиссёр Александр Златопольский, рассказал о своих отношениях с сыном телеведущей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам пары, 13-летний Соломон давно и без проблем принял нового избранника мамы.



Анфиса отметила, что мальчик сразу впустил Александра в семью, а сам Златопольский объяснил, как завоёвывал доверие подростка. На премьере фильма «Завербованный» режиссёр признался, что начал с простых, но действенных жестов — подарков и внимания.





«Я ему сразу дубайские шоколадки принёс, сказки я ему принёс. Сын шикарный! Соломон очень классный парень, у нас прекрасные отношения», — поделился Александр.