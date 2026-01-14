«Дубайские шоколадки»: жених Анфисы Чеховой рассказал, как нашёл общий язык с её сыном
Златопольский признался, что сразу подружился с сыном Чеховой
Жених Анфисы Чеховой, режиссёр Александр Златопольский, рассказал о своих отношениях с сыном телеведущей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам пары, 13-летний Соломон давно и без проблем принял нового избранника мамы.
Анфиса отметила, что мальчик сразу впустил Александра в семью, а сам Златопольский объяснил, как завоёвывал доверие подростка. На премьере фильма «Завербованный» режиссёр признался, что начал с простых, но действенных жестов — подарков и внимания.
«Я ему сразу дубайские шоколадки принёс, сказки я ему принёс. Сын шикарный! Соломон очень классный парень, у нас прекрасные отношения», — поделился Александр.Также Чехова с улыбкой добавила, что жених старается не отпускать её одну даже на отдых. По словам телеведущей, он предпочитает всегда быть рядом — возможно, из-за ревности, хотя сама Анфиса уверяет, что вполне могла бы путешествовать и самостоятельно.