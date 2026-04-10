Пасхальное перемирие, обмен телами и кошки с передовой в театре Куклачёва: последние новости СВО на 10 апреля
Российские войска продолжают наступление сразу на нескольких направлениях, беспилотники меняют ход боёв, а политическая повестка дополняется заявлениями о перемирии и возможной встрече лидеров. На фоне этого фиксируются атаки дронов, обмены телами и новые резонансные истории с передовой. Подробности — в материале «Радио 1».
Пасхальное перемирие и «готовность действовать соответственно»
Верховный главнокомандующий России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие и поручил министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба Валерию Герасимову остановить боевые действия на всех направлениях СВО.
Согласно официальному сообщению Кремля, режим прекращения огня будет действовать с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля. Москва рассчитывает, что Киев последует этому примеру, однако российским военным поручено быть готовыми к возможным провокациям.
В ответ на это Владимир Зеленский заявил о готовности «действовать соответственно», напомнив о якобы готовности Киева к взаимным шагам:
«Украина неоднократно заявляла о своей готовности к взаимным шагам. Мы предлагали в этом году остановить огонь во время Пасхальных праздников и будем действовать соответствующим образом».
При этом в 2025 году, как утверждают в Минобороны РФ, было зафиксировано почти 5 тысяч нарушений условий перемирия со стороны Украины.
Наступление на Сумщине и переброска ПВО в штурмовые группы
Вблизи Курской области продолжаются активные боевые действия. Российские войска ведут наступление в Сумской области, уничтожая технику и живую силу противника.
За сутки, по данным источников, ликвидировано более 140 украинских военнослужащих, а также бронемашина HMMWV, САУ «Богдана» и десятки единиц другой техники, включая беспилотники.
Бои идут у Новодмитровки, где потери несёт 119-я бригада теробороны. Для усиления туда переброшены подразделения 53-го разведывательного батальона.
Отдельно сообщается о переброске около ста военнослужащих 201-го зенитного ракетного соединения ВСУ в Сумскую область. Их распределили по штурмовым группам 103-й бригады теробороны без учета прежней специализации, что, по данным источников, говорит о кадровом дефиците.
Также в Глухове был уничтожен объект инфраструктуры — АЗС. Город расположен всего в 15 километрах от границы с Курской областью и имеет важное логистическое значение.
Константиновка под давлением и «охота» дронов
На территории ДНР российские силы продолжают давление в районе Константиновки. Попытки ВСУ контратаковать в западной части города были отбиты. Ключевую роль играют беспилотники. Военкор Евгений Поддубный отметил:
«Интенсивность наших ударов по противнику в районе Константиновки растёт. Как на переднем крае, так и в ближнем тылу <…> Слаженное взаимодействие подразделений войск беспилотных систем с другими соединениями группировки позволяет держать противника под постоянным огневым давлением, срывая его попытки закрепления и перегруппировки на данном участке фронта».
На Славянском направлении 7-я мотострелковая бригада подошла к Кривой Луке — до Славянска остаётся около 20 километров.
Параллельно расчёты БПЛА центра «Рубикон» уничтожают укрытия, технику и личный состав ВСУ.
В Харьковской области, по словам оператора БПЛА с позывным «Тополь», с начала апреля уничтожено более 40 пунктов управления дронами ВСУ. Он подчеркнул, что противнику становится всё сложнее скрывать такие объекты. «Тополь» отметил, что после подтверждения сведения сразу передают командованию. По его словам, противнику все труднее прятать такие точки от наблюдения.
«Неделя охоты»: десятки дронов против одного танка
Отдельный эпизод с передовой вызвал резонанс. Украинские военные в течение недели пытались уничтожить российский танк, потратив десятки беспилотников.
Военнослужащий с позывным «Маэстро» рассказал:
«В течение недели противник отправил для уничтожения нашего танка около 30 FPV-дронов, 15 ударных крыльев и четыре "Бабы-Яги". Благодаря грамотно выстроенной системе защиты огневой позиции танк выдержал все удары противника».
После прекращения атак машина покинула позицию без серьёзных повреждений и продолжила выполнение задач.
Обмен телами и неудобные вопросы
Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших. Киев получил 1000 тел, Москва — 41.
Военкор Александр Коц обратил внимание на сохраняющуюся диспропорцию:
«Раньше такая пропорция объяснялась тем, что мы наступаем. А значит собираем и свои, и вражеские тела. Но Зеленский с Сырским весь март всем рассказывали, как они наступают на Днепропетровщине. По последним их заявлениям, аж 480 квадратных километров якобы освободили. А соотношение всё то же. Может, кто-то врёт?».
По данным аналитиков, с 2025 года Украине передано около 19 тысяч тел, тогда как Россия получила 553.
«Не уйдём из Донбасса» и идея встречи
Владимир Зеленский вновь отказался выводить войска с территории ДНР, подчеркнув стратегическую важность региона.
Одновременно он заявил о готовности к личной встрече с Владимиром Путиным:
«Я готов встретиться с Путиным. Конечно, не в Москве и не в Киеве. Но если он готов встретиться со мной, то мест для этого много».
В Кремле ранее отмечали, что такая встреча возможна только при условии подписания итоговых документов.
Украина вне НАТО и новая архитектура безопасности
Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что вопрос вступления Украины в альянс сейчас не рассматривается:
«Речи о членстве в НАТО в рамках мирного соглашения на данный момент не идёт, речь идёт о том, что будут предоставлены надёжные гарантии безопасности».
Зеленский в ответ заявил, что без Украины Европа не сможет обеспечить собственную безопасность:
«Без Украины и Турции у Европы не будет армии, сопоставимой с российской. С Украиной, Турцией, Норвегией и Великобританией вы будете контролировать безопасность на морях — и не одном море».
Атаки дронов: Волгоград, Белгород и Брянская область
Несколько российских регионов подверглись атакам беспилотников.
В Волгограде дроны атаковали город около пяти часов. Очевидцы сообщили примерно о 20 взрывах, а также о пожаре в одном из зданий. По предварительным данным, система ПВО уничтожила не менее десяти целей.
Также сообщалось о повреждении пяти жилых домов в Суровикинском районе и падении обломков БПЛА на улицах Столетова и Фадеева. Аэропорт Волгограда временно приостановил работу.
В Брянской области в результате атаки погиб мирный житель:
«К сожалению, один мирный житель погиб, одна жительница ранена», — сообщил губернатор Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
В Белгородской области пострадали четыре человека, включая ребёнка. Среди них — 15-летняя девочка с минно-взрывной травмой.
Ракетная тревога и новые сигналы для регионов
Жители Владимирской области впервые с начала СВО получили уведомления о ракетной опасности:
«Ракетная опасность на территории Владимирской области. Покиньте открытое пространство, пройдите в укрытие».
Аналогичные сообщения поступали жителям Ярославской и Костромской областей.
Кошки с передовой: новая жизнь на сцене
На фоне боевых действий появляются и неожиданные истории. Российские бойцы спасают кошек с передовой, после чего животные попадают в театр Юрия Куклачева.
«На передовой, оказывается, очень много кошек из-за большого количества крыс. Кошек на передовой спасают и передают нам маленьких котят. Совсем недавно в нашем театре начал выступать котенок», — рассказал артист.
По его словам, новые «артисты» уже участвуют в постановках и не уступают опытным сценическим животным.
Так на фоне интенсивных боёв, дипломатических заявлений и атак беспилотников складывается противоречивая картина происходящего — от ожесточённых столкновений до неожиданных историй спасения.