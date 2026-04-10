10 апреля 2026, 09:35

Российские войска продолжают наступление сразу на нескольких направлениях, беспилотники меняют ход боёв, а политическая повестка дополняется заявлениями о перемирии и возможной встрече лидеров. На фоне этого фиксируются атаки дронов, обмены телами и новые резонансные истории с передовой. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Пасхальное перемирие и «готовность действовать соответственно» Наступление на Сумщине и переброска ПВО в штурмовые группы Константиновка под давлением и «охота» дронов «Неделя охоты»: десятки дронов против одного танка Обмен телами и неудобные вопросы «Не уйдём из Донбасса» и идея встречи Украина вне НАТО и новая архитектура безопасности Атаки дронов: Волгоград, Белгород и Брянская область Ракетная тревога и новые сигналы для регионов Кошки с передовой: новая жизнь на сцене

Пасхальное перемирие и «готовность действовать соответственно»

«Украина неоднократно заявляла о своей готовности к взаимным шагам. Мы предлагали в этом году остановить огонь во время Пасхальных праздников и будем действовать соответствующим образом».

Наступление на Сумщине и переброска ПВО в штурмовые группы

Константиновка под давлением и «охота» дронов

«Интенсивность наших ударов по противнику в районе Константиновки растёт. Как на переднем крае, так и в ближнем тылу <…> Слаженное взаимодействие подразделений войск беспилотных систем с другими соединениями группировки позволяет держать противника под постоянным огневым давлением, срывая его попытки закрепления и перегруппировки на данном участке фронта».

«Неделя охоты»: десятки дронов против одного танка

«В течение недели противник отправил для уничтожения нашего танка около 30 FPV-дронов, 15 ударных крыльев и четыре "Бабы-Яги". Благодаря грамотно выстроенной системе защиты огневой позиции танк выдержал все удары противника».

Обмен телами и неудобные вопросы

«Раньше такая пропорция объяснялась тем, что мы наступаем. А значит собираем и свои, и вражеские тела. Но Зеленский с Сырским весь март всем рассказывали, как они наступают на Днепропетровщине. По последним их заявлениям, аж 480 квадратных километров якобы освободили. А соотношение всё то же. Может, кто-то врёт?».

«Не уйдём из Донбасса» и идея встречи

«Я готов встретиться с Путиным. Конечно, не в Москве и не в Киеве. Но если он готов встретиться со мной, то мест для этого много».

Владимир Зеленский

Украина вне НАТО и новая архитектура безопасности

«Речи о членстве в НАТО в рамках мирного соглашения на данный момент не идёт, речь идёт о том, что будут предоставлены надёжные гарантии безопасности».

«Без Украины и Турции у Европы не будет армии, сопоставимой с российской. С Украиной, Турцией, Норвегией и Великобританией вы будете контролировать безопасность на морях — и не одном море».

Атаки дронов: Волгоград, Белгород и Брянская область

«К сожалению, один мирный житель погиб, одна жительница ранена», — сообщил губернатор Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

Ракетная тревога и новые сигналы для регионов

«Ракетная опасность на территории Владимирской области. Покиньте открытое пространство, пройдите в укрытие».

Кошки с передовой: новая жизнь на сцене

«На передовой, оказывается, очень много кошек из-за большого количества крыс. Кошек на передовой спасают и передают нам маленьких котят. Совсем недавно в нашем театре начал выступать котенок», — рассказал артист.