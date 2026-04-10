Скрыться не выйдет: «Север» за апрель нашел десятки пунктов БПЛА ВСУ под Харьковом

10 апреля 2026, 08:01

РИА Новости: разведдроны «Севера» круглосуточно ищут пункты управления БПЛА ВСУ

Оператор полезной нагрузки расчета БПЛА Zala с позывным «Тополь» сообщил, что бойцы 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» с начала апреля уничтожили в Харьковской области более 40 пунктов управления БПЛА ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.