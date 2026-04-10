Скрыться не выйдет: «Север» за апрель нашел десятки пунктов БПЛА ВСУ под Харьковом
Оператор полезной нагрузки расчета БПЛА Zala с позывным «Тополь» сообщил, что бойцы 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» с начала апреля уничтожили в Харьковской области более 40 пунктов управления БПЛА ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.
Расчеты разведывательных дронов ведут поиск днем и ночью. Они непрерывно следят за местностью и быстро замечают подозрительные участки. После первых признаков цели группа берет район под контроль. Затем военные изучают тропы, антенны и транспорт, чтобы точно определить назначение позиции.
«Тополь» отметил, что после подтверждения сведения сразу передают командованию. По его словам, противнику все труднее прятать такие точки от наблюдения.
