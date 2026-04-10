Мужчина стал жертвой атаки ВСУ на российский регион

Бочаров: мужчина погиб при атаке ВСУ на Волгоградскую область
Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Житель Волгоградской области погиб в результате ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров. Его слова приводит администрация региона в своем телеграм-канале.



Трагедия произошла в СНТ «Мичуринец» в городе Волжский. Мужчина получил смертельное ранение осколками дрона. Бочаров отметил, что атаку на регион удалось отразить.

По данным телеграм-канала SHOT, повреждения зафиксировали в Суровикинском районе, где пострадали пять жилых домов, а также в Красноармейском районе Волгограда — там упали обломки БПЛА. Также после удара ВСУ оказалась повреждена емкость с нефтепродуктами.

Также сообщалось, что в одном из районов Волгограда вспыхнул пожар. Предварительно, загорелось здание на юге города после падения фрагмента сбитого дрона.

Лидия Пономарева

