Переговоры в Абу-Даби, потери ВСУ, освобождение Степановки в ДНР и массовый сбой Старлинк: последние новости СВО на 5 февраля
ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Российские военные наносят точные удары по объектам ВСУ, скоплениям техники и живой силы. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Переговоры в Абу-ДабиВчера в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры между делегациями России, США и Украины, которые привлекли значительное внимание международного сообщества. Эта встреча стала важным шагом в контексте продолжающегося конфликта и стремления найти пути к мирному разрешению ситуации.
Массовый сбой СтарлинкПредприниматель Илон Маск подтвердил в своих соцсетях, что в результате массового сбоя системы спутникового интернета Starlink на фронте на Украине возникли серьезные проблемы с доступом к интернет-соединению. Этот инцидент вызвал значительное беспокойство среди украинских военных и гражданских пользователей, которые полагались на систему для обеспечения связи в условиях боевых действий.
Брянская областьВ результате удара ВСУ по селу Демьянки ранены две мирные жительницы. Утром боевики использовали РСЗО HIMARS и другие виды оружия. В поселке Глинищево полностью разрушили жилой дом.
Сумское направлениеНа Сумском направлении российские войска ведут наступление в Краснопольском и Глуховском районах. На Теткинском и Глушковском участках идут взаимные обстрелы.
Белгородская областьВ Белгородской области от атак малых БПЛА пострадали 13 человек, среди которых мужчина с двумя детьми. Удары пришлись на населенные пункты Ракитное, Никольское, Ровенек и другие.
Харьковское направлениеНа Харьковском направлении российские войска продолжают бои на прежних позициях. Противник перебрасывает свои силы с одного участка фронта на другой.
КупянскНа юге Купянского направления некоторые командиры требуют от своих пехотинцев заснять «флаговтык» любой ценой, видимо, опасаясь последствий за прежние «красивые» отчеты.
Славянское направлениеНа Славянском направлении противник признает успехи российских войск к югу от Платоновки, в районе Закотного и в сторону Кривой Луки. Судя по карте, наши силы выравнивают фронт и постепенно сокращают «карманы», образовавшиеся после предыдущих атак ВСУ.
ПокровскОжесточенные столкновения продолжаются в Гришино и севернее Красноармейска (Покровска), что привлекает внимание к этим стратегически важным районам.
Запорожская областьГруппировка войск «Восток» сообщила о достижении успеха в населенном пункте Староукраинка. На Запорожском фронте ВСУ продолжают отправлять небольшие группы в Приморское, где идут затяжные бои. Севернее Малокатериновки противник укрепляет свои оборонительные позиции.
Потери ВСУ на фронтеВладимир Зеленский занизил потери ВСУ, заявив о 55 тысячах погибших с февраля 2022-го.
«Погибло 55 тысяч человек. Плюс большое количество человек, которые считаются пропавшими без вести», — сказал он.
В декабре МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что людские потери ВСУ, по многочисленным независимым оценкам, давно перевалили за миллион человек и продолжают расти.
ВС России освободили Степановку в ДНРРоссийская армия взяла под контроль село Степановка в ДНР, сообщило Минобороны.
«Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Степановка Донецкой Народной Республики», — рассказали там.
Нанесено поражение пяти бригадам противника в районах Приволья, Краматорска, Роскошного, Артема и Константиновки в ДНР.