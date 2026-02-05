Один человек пострадал в результате атаки ВСУ на Ростовскую область

05 февраля 2026, 05:43

Фото: iStock/Iulianna Est

Мирный житель получил ранение в результате массированной атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.





Под ударом оказались несколько городов, в том числе региональный центр. В Батайске мужчина управлял грузовым автомобилем в момент атаки дрона. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.



«Всего в Батайске повреждены пять автомобилей, которые находились на стоянке агропредприятия, и здание склада. Возгораний нет», — отметил Слюсарь.