05 февраля 2026, 06:17

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Группировка войск «Запад» отбила атаку механизированной бригады ВСУ в районе Благодатовки на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра подразделения Иван Бигма.





По его словам, бойцы ВС России в течение суток сдерживали противника. В результате ожесточенных боев ВСУ понесли потери в живой силе и отступили.



«На Купянском направлении в течение суток отражена контратака механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Благодатовка. Уничтожено шесть боевиков», — сказал Бигма.