Российские бойцы отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении
Группировка войск «Запад» отбила атаку механизированной бригады ВСУ в районе Благодатовки на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра подразделения Иван Бигма.
По его словам, бойцы ВС России в течение суток сдерживали противника. В результате ожесточенных боев ВСУ понесли потери в живой силе и отступили.
«На Купянском направлении в течение суток отражена контратака механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Благодатовка. Уничтожено шесть боевиков», — сказал Бигма.Кроме того, российским военным удалось уничтожить девять наземных робототехнических комплексов ВСУ. Поддержку им оказывали расчеты ПВО и мобильные огневые группы «Запада», сбившие в воздухе снаряд HIMARS, два управляемых авиационных боеприпаса, 19 беспилотников самолетного типа и 69 тяжелых боевых квадрокоптеров.