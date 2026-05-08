Перемирие началось, а ВСУ продолжают атаковать российские регионы: к чему призвали Киев в Минобороны РФ? Последние новости СВО на 8 мая
Россия объявила перемирие в дни празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, однако обстановка в зоне проведения СВО остаётся напряжённой. На фоне заявлений Минобороны о прекращении боевых действий и призывов к Киеву «последовать этому примеру» сообщается о возможном жёстком ответе в случае провокаций и попыток сорвать праздничные мероприятия. Подробности — в материале «Радио 1».
Перемирие и призыв к Украине
Перемирие в дни празднования Победы в Великой Отечественной войне, согласно решению президента России Владимира Путина, вступило в силу с 0:00 8 мая и продлится до 0:00 10 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
В военном ведомстве уточнили, что в этот период все группировки Вооруженных сил России полностью прекращают боевые действия в зоне проведения специальной военной операции. Кроме того, не будут наноситься удары ракетными войсками, артиллерией, высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанным с ВПК и Вооруженными силами Украины в глубине территории страны.
«Призываем украинскую сторону последовать этому примеру», — подчеркнули в Минобороны РФ.
Аналогичное заявление ведомство сделало и после официального объявления режима прекращения огня, отдельно отметив, что инициатива связана с празднованием 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Предупреждение Киеву и дипломатам
Одновременно с объявлением перемирия Минобороны России вновь выступило с жестким предупреждением. В ведомстве напомнили, что в случае попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Москве по центру Киева будет нанесен массированный ракетный удар.
«Еще раз предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», — говорится в официальном заявлении.
В министерстве также напомнили, что ранее Россия уже сообщала о возможности подобных действий в случае возникновения угрозы.
Отдельно в ведомстве подчеркнули, что в случае нарушения ВСУ режима прекращения огня в зоне спецоперации, а также попыток нанесения ударов по населенным пунктам и объектам на территории российских регионов армия РФ даст «адекватный ответ».
Массированная атака дронов ВСУ на фоне перемирия
Несмотря на объявленное перемирие, российские средства ПВО продолжили отражать массированные атаки беспилотников. По данным Минобороны РФ, 7 мая, в период с 20:00 до 00:00, дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Цели были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской и Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Позже в Минобороны сообщили о еще более масштабной атаке.
«Восьмого мая т.г. в период с 0:00 мск до 7:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 264 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сводке.
По информации ведомства, беспилотники были уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областями, Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном, Московским регионом, а также над Азовским и Черным морями.
Бойцы ВС РФ навестили жительницу блокадного Ленинграда
На фоне военных сводок Минобороны рассказало и о другой стороне подготовки ко Дню Победы. Военнослужащие группировки войск «Центр» поздравили с праздником жительницу блокадного Ленинграда Лору Ганич, которая сейчас живет в Донецке.
Как сообщили в ведомстве, военнослужащие 6-го танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии навестили ветерана дома, вручили ей цветы и подарки от командования, а также поблагодарили за стойкость и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны.
Во время встречи Лора Петровна поделилась воспоминаниями о военном детстве и рассказала, что сохранять бодрость духа ей помогают вера в людей и оптимизм.
Военнослужащие отметили, что для них особенно важно лично поблагодарить тех, кто пережил ужасы войны и восстанавливал страну после Победы. В свою очередь Лора Ганич пожелала бойцам успехов в службе и скорейшего возвращения домой с победой.
Лора Петровна Ганич родилась в 1936 году и ребенком пережила блокаду Ленинграда. После войны она посвятила жизнь медицине и работала лаборантом в поликлинике Донецка. Женщина награждена знаком отличия «Жителю блокадного Ленинграда», а также юбилейными медалями «65 лет Победы», «75 лет Победы» и «80 лет Победы».