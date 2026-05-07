РИА Новости: источник заявил о распространении хантавируса в рядах ВСУ

В российских силовых структурах заявили РИА Новости, что небоевые потери украинских подразделений связаны с распространением хантавируса. По данным источника, его массово выявили в Харьковской, Сумской и Львовской областях.





Отмечается, что в первую очередь инфекция угрожает военнослужащим ВСУ, находящимся на позициях. Именно с заболеванием связывают рост небоевых потерь в Харьковской и Сумской областях.



Симптомы на начальной стадии, по словам собеседника агентства, напоминают простуду или острое пищевое отравление. При этом украинское командование запрещает оказывать медицинскую помощь таким солдатам, расценивая их жалобы как попытку уклониться от участия в боевых действиях.



Хантавирус — группа патогенов, вызывающих у человека поражение лёгких или почек. Заражение большинством разновидностей вируса возможно только при контакте с грызунами или их экскрементами.



