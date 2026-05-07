Губернатор Артамонов: В Липецкой области сбили БПЛА ВСУ

07 мая 2026, 20:47

В Липецкой области средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.





Глава области опроверг распространяемую в соцсетях информацию о падении частей дрона на территорию яслей, а также об угрозе взрыва и эвакуации детей. Он подчеркнул, что «эти сообщения искажают факты».



По данным чиновника, обломки БПЛА уже нашли, место происшествия оцепили. Принимаются меры для обеспечения безопасности.



Угрозы детям нет. На время работы специалистов малышей организованно перевели в здание детского сада, проинформировал Артамонов.



Он также добавил, что в результате атаки никто из людей не пострадал.



