Пластика, обнажёнка и сделка с отцом своих детей: скандальные тайны звезды «Бальзаковского возраста» Алики Смеховой
Всенародную известность Алике Смеховой принесла комедия «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…». Удивительно, но судьба её экранной героини Сони во многом перекликается с реальной жизнью актрисы: обе успели побывать замужем и пережить развод, и та и другая привыкли полагаться на себя и растят сыновей без мужской поддержки. О каких ещё деталях своей биографии звезда предпочитает не распространяться, читайте материале «Радио 1».
Детство в театральной квартире и предательство, которое не прощают в 12 летКоренная москвичка, дочь Вениамина Смехова и редактора Аллы Смеховой, с детства жила в мире кулис: в просторной квартире постоянно толклись актёры, режиссёры, рассказывали байки о сцене и съёмках. Девочку назвали в честь матери, но с детства она называла себя Аликой — и это имя приросло навсегда. Перелом случился, когда ей исполнилось 12. Отец ушёл к киноведу Галине Аксёновой. Для подростка это стало настоящим ударом: Алика на время перестала общаться с отцом, назвав его предателем. Лишь повзрослев, она смогла пересмотреть обиду и принять его новую семью. Осадок, как позже признавалась актриса, остался — и во многом определил её собственное отношение к семье: она твёрдо решила, что её брак будет крепким, а дети — желанными.
Образование и первые шаги в искусствеОкончив школу, Алика поступила в Гнесинское училище, а затем — в театральный институт. Параллельно с актёрским мастерством она серьёзно занималась вокалом и записала несколько песен.
Поначалу ей виделось своё амплуа как меццо-сопрано — хотелось исполнять партии драматических, пылких героинь. Однако педагоги определяли её голос как лирическое сопрано, предлагая роли «возвышенных» персонажей, что не совпадало с её внутренними ощущениями. Ситуацию изменило знакомство с Тамарой Миансаровой, которая помогла поставить эстрадный голос.
«Я ощущала себя меццо-сопрано, хотела петь партии страстных, драматических героинь. А меня вели как лирическое сопрано, давали партии «голубых» героинь, и это не сходилось с моей натурой… Спасло то, что вскоре на факультет пришла преподавать Тамара Григорьевна Миансарова. Она-то и поставила мне настоящий эстрадный голос», — рассказывала журналистам Смехова.В итоге к 1991 году Смехова получила диплом, но чёткого представления, как строить карьеру, у неё ещё не было.
От романсов до дуэта с Буйновым: музыкальная карьера звездыНачало творческого пути оказалось связано с поиском продюсера. Судьба свела её со Славой Медяником — он помог записать в Нью-Йорке дебютный альбом «Я тебя очень жду» и даже исполнил с ней дуэтом песню «Чёрная роза». Позже артистка сотрудничала со студией Zeko Records, появлялась на телевидении и выпустила диск «Чужой поцелуй», где была записана композиция с Александром Буйновым «Не перебивай».В конце 1990-х Смехова предприняла новую попытку закрепиться на эстраде: на собственной студии вышел альбом «Дикая утка». Затем последовали гастроли с программой, объединившей русские романсы, а также еврейские и цыганские песни. В 2002 году она представила пластинку «Для тебя», после чего решила вернуться к актёрской профессии.
Первые роли в кино и начало популярностиЕщё в юности Алика Смехова мелькнула в «Ералаше» и детской передаче «Будильник» вместе с отцом. В 1985 году последовала дебютная роль — ассистентка Рая в картине «Страховой агент». Любопытный эпизод связан с фильмом «Маленькая Вера»: артистке предлагали главную роль, но она отказалась, решив, что впереди ещё много предложений, и отправилась отдыхать в Сочи.
В итоге героиню сыграла Наталья Негода. В 1986 году Карен Шахназаров пригласил её на пробы в «Курьере»: изначально Смехова претендовала на роль Кати, но в итоге сыграла подругу главной героини. На протяжении десятилетия она исполняла самые разные образы — от цыганки и буфетчицы до принцессы и Жанны Агузаровой, участвовала в артхаусных проектах с Никитой Джигурдой. В ранних работах актриса не избегала откровенных сцен: её обнажённую можно увидеть в лентах «Клещ» и «Падение».
Из-за яркой внешности Смеховой часто предлагали роли жёстких, стервозных женщин. Например, в фильме «Линия жизни» 1996 года она сыграла своенравную жрицу любви. Чтобы не застрять в одном амплуа, она сделала паузу и сосредоточилась на сольных музыкальных проектах. В 1999 году вышел боевик «Тонкая штучка», где Смехова выступила и как певица, исполнив песню «Не оставляй меня одну».
Звёздный час: «Бальзаковский возраст»Настоящая всенародная слава пришла к актрисе с сериалом «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…». Генеральный директор НТВ, который оказался её школьным приятелем, пригласил Смехову в проект и утвердил на роль без проб. В центре сюжета — четыре подруги за тридцать, пытающиеся устроить личную жизнь.
Сама актриса не раз подчёркивала, что её героиня Соня не имеет с ней ничего общего, кроме женского пола. В 2013 году проект вернулся на экраны с продолжением, однако новый сезон не вызвал прежнего ажиотажа и был встречен зрителями прохладно.
Среди ярких ролей — участие в комедии «Осторожно, Задов!» с Дмитрием Нагиевым, где она сыграла тётю Лену. В 2013-м они вновь встретились на съёмочной площадке ситкома «Два отца и два сына». Алика Смехова не ограничивается комедийными образами: в драматическом сериале «Тяжёлый песок», посвящённом судьбам еврейских семей в годы войны, она перевоплотилась в Риву Плоткину.
В последние годы артистка появлялась в таких проектах, как «Гранд», «Спасская», «Здравствуйте, вам пора!», а также в фильмах «(Не)идеальный мужчина» и «Процесс». На 2024 год запланирован выход семейной комедии «Домовёнок Кузя», где Смеховой доверена главная роль.
Роман с женатым шаманом, роскошный дом на Рублёвке и интимные объятья с концертным директором: тайны личной жизни Полины Гагариной
Позиция по поводу событий на УкраинеПосле начала специальной военной операции Алика Смехова выступила с заявлением, в котором назвала происходящее недопустимым. В настоящее время этот пост удалён. В прошлом артистка часто работала на Украине: в 2005 году снялась в музыкальном телефильме «Али-Баба и сорок разбойников», годом позже — в картине «Мой принц», а в 2013-м — в комедии «Домоправитель». В интервью она отмечала, что во время этих поездок не сталкивалась с негативом, и считала происходящее результатом политических манипуляций.
На вопрос кто она по национальности Смехова отвечала, что в зависимости от контекста может быть и русской, и еврейкой. С раннего детства она впитала обе традиции: бабушка по отцу учила её петь на идише, а бабушка по матери водила в православные храмы.
Личная жизнь: браки, потеря ребёнка, сыновья с фамилией материРазвод родителей стал для Алики уроком: она твёрдо решила создать собственную крепкую семью. В семнадцать лет за ней начал ухаживать будущий режиссёр Сергей Ливнев. Отношения развивались стремительно: матери молодых людей устроили помолвку, и только после подачи заявления в ЗАГС пара провела первую брачную ночь.
Брак продержался шесть лет и распался из-за того, что супруг не хотел детей. Следующим избранником стал банкир Георгий Беджамов. Свадьба сыграли скоропалительно, однако брак продлился всего два месяца: муж настаивал на затворничестве жены и не хранил верность.
Во время беременности Алика, по её словам, пережила сильный стресс, который привёл к выкидышу. После этого она приняла решение расстаться. В 1999 году Смехова объявила о третьем «муже» — бизнесмене Николае, с которым они обвенчались, но не регистрировали отношения официально. В мае 2000-го у пары родился сын Артём, получивший фамилию матери.
Семь лет семья жила в доме на Рублёвке, однако затем в жизнь актрисы вошёл предприниматель Игорь Макаров. Их роман завершился, когда Смехова сообщила о беременности: мужчина исчез, но позже вернулся с требованием денег, предложив сделку — он откажется от претензий, если его имя никогда не будет упоминаться публично.
В ноябре 2007 года актриса родила второго сына, которого назвали Макаром; оба ребёнка носят фамилию Смеховой.
Отношение к пластической хирургии у актрисы сдержанное: она считает, что вмешательство оправдано лишь при явных возрастных изменениях, и результат должен выглядеть естественно. Хотя сама Смехова отрицает, что прибегала к услугам хирургов, специалисты обращают внимание на изменения формы носа (исчезла заметная ранее горбинка) и коррекцию век, а также предполагают использование филлеров в скуловой области.
Чем сегодня занимается Алика СмеховаВ 2020 году Алика Смехова вошла в труппу МХАТа имени Горького. Она также выступала в нескольких городах России с музыкальным спектаклем «Дон Жуан. Нерассказанная история». В апреле 2023 года прошли её концерты в Израиле, однако позднее выступления в Москве были отменены — организаторы объяснили это низкими продажами билетов, хотя сама артистка усомнилась в достоверности такой версии.
Накануне 2024 года Смехова приняла участие в новогоднем телешоу, где вновь спела с Александром Буйновым «Не перебивай». 29 декабря она вместе с детьми отправилась на Кипр, где провела каникулы. Свой 56-й день рождения актриса отмечала в Сочи, в санатории, хотя годом ранее праздновала в Израиле, гражданство которого она имеет.
Алика Смехова продолжает оставаться востребованной в творческих кругах. В 2025-м на экраны вышли проекты с её участием — «Беспринципные в Питере» и «Постучись в мою дверь в Москве — 2». Кроме киноработ, актриса занята в театральной постановке «Дон Жуан. Нерассказанная история» и регулярно выезжает на концертные гастроли.