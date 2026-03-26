«Я в нем обручена»: Zivert удивила поклонников кольцом на безымянном пальце
Певица Zivert удивила поклонников кольцом на безымянном пальце
На премьерном показе шоу «Где‑то в ретро» в столичном кинотеатре «Октябрь» певица Zivert (Юлия Зиверт) появилась с кольцом на безымянном пальце и объяснила его значение. Слова артистки цитирует Super.
Юлия развеяла слухи о помолвке, заявив, что украшение она приобрела самостоятельно. Как оказалось, кольцо идеально подошло по размеру именно для этого пальца, а с переменами в личной жизни это никак не связано.
«Красивое, прекрасное кольцо, которое, так получилось, подошло на этот палец, и я в нем обручена со своим прекрасным шоу», — с юмором отметила Zivert.Кроме того, артистка поделилась подробностями о личной жизни. По словам Юлии, в настоящий момент она ни с кем не встречается и не находится в активном поиске. Zivert убеждена, что судьбоносная встреча произойдет естественным образом — в нужное время.