«Я в нем обручена»: Zivert удивила поклонников кольцом на безымянном пальце

26 марта 2026, 06:18

Певица Zivert удивила поклонников кольцом на безымянном пальце

Юлия Зиверт/ ZIVERT (Фото: Instagram* @_zivert)

На премьерном показе шоу «Где‑то в ретро» в столичном кинотеатре «Октябрь» певица Zivert (Юлия Зиверт) появилась с кольцом на безымянном пальце и объяснила его значение. Слова артистки цитирует Super.





Юлия развеяла слухи о помолвке, заявив, что украшение она приобрела самостоятельно. Как оказалось, кольцо идеально подошло по размеру именно для этого пальца, а с переменами в личной жизни это никак не связано.



«Красивое, прекрасное кольцо, которое, так получилось, подошло на этот палец, и я в нем обручена со своим прекрасным шоу», — с юмором отметила Zivert.