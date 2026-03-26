Марго обратилась к Дмитрию Колдуну после истории с кавером на «Дай мне силу»

26 марта 2026, 04:58

Марго (Фото: Telegram @Mmmargaaret)

Певица Марго (Маргарита Овсянникова) прокомментировала реакцию Дмитрия Колдуна на ее кавер‑версию хита «Дай мне силу». Слова артистки приводит «Газета.Ru».





Ранее артист через своего представителя сообщил, что не слушал новую интерпретацию композиции и не планирует этого делать. Однако он уточнил, что права на песню принадлежат Филиппу Киркорову — следовательно, для выпуска кавера его личного разрешения не требовалось.



Марго подчеркнула, что не стремилась задеть чувства Колдуна. По ее словам, она хотела заранее обсудить кавер лично, но не смогла из‑за напряженного графика.



«Я ни в коей мере не хотела его задеть, наоборот, я дала его творчеству новую жизнь. Это же здорово! Я надеюсь, в конечном итоге он услышит трек, и он ему понравится. Но даже если нет, я искренне верю, что главное — это положительные комментарии слушателей», — заявила Марго.