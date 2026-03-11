11 марта 2026, 09:49

Фото: iStock/vblinov

Российские войска продолжают наступление сразу на нескольких направлениях, в тылу ВСУ фиксируются удары и сдача подразделений, а на фоне боевых действий на Украине вспыхивают новые скандалы — от конфискации золота до торговли кофе с символикой подразделений. Одновременно усиливаются атаки дронов и ракет по российским регионам, а жители приграничья рассказывают о пережитом. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Буферная зона у границы и продвижение в Сумской области «Клещи смыкаются»: бои за Константиновку и Красный Лиман Пленение взвода ВСУ и комбинированные удары по позициям Германия нашла 35 ракет для Patriot Венгрия забрала деньги и золото украинской оборонной компании Украинцы сопротивляются мобилизации «Почему я?»: бесчеловечный удар ВСУ по Белгородской области Дроны, сирены и взрывы: атаки на российские регионы Удар по Брянску и «самая кровавая неделя» Боеприпасы «на утилизацию» и коммерция под брендом полка

Буферная зона у границы и продвижение в Сумской области

Фото: iStock/vadimrysev

«Клещи смыкаются»: бои за Константиновку и Красный Лиман

«Серьёзная часть Константиновки уже под нашим контролем, клещи смыкаются. Мы подходим к Славянску с разных флангов: со стороны Дробышева, Красного Лимана, Яровой, Святогорска — это северный обхват всей Славянско-Краматорско-Константиновской агломерации», — пишут авторы проекта WarGonzo.

Пленение взвода ВСУ и комбинированные удары по позициям

Фото: iStock/aapsky

Германия нашла 35 ракет для Patriot

«Жест больше символический, так как в практическом плане такого количества ракет-перехватчиков не хватит на отражение даже одного массированного удара. Правда, Берлин решил подкрепить этот коллективный пакет военной помощи дополнительными средствами противовоздушной обороны», — объяснил он.

Венгрия забрала деньги и золото украинской оборонной компании

«По моим сведениям, задержанные в Венгрии деньги — это средства компании Fire Point. Куда и кому их везли — неизвестно», — рассказал депутат.

Фото: iStock/Olena_Z

Украинцы сопротивляются мобилизации

«Почему я?»: бесчеловечный удар ВСУ по Белгородской области

«Сидишь и думаешь – почему я? Нет, не понимаю. Вот это и обидно, да», — рассказала она.

Фото: iStock/gorodenkoff

Дроны, сирены и взрывы: атаки на российские регионы

Удар по Брянску и «самая кровавая неделя»

«У нас 183 человека пострадали за минувшую неделю от украинских боевиков, 30 человек погибли. (...) Это можно считать фоном переговорного процесса и демонстрации того, что Украина ни при каких условиях не хочет ни о чем договариваться. Поэтому в этом контексте именно договоренности США и России должны работать на принуждение Киева к миру», — цитирует Мирошника издание «Известия».

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Боеприпасы «на утилизацию» и коммерция под брендом полка