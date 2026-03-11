Пленение взвода ВСУ, ракеты для Украины и массированные удары по российским регионам: последние новости СВО на 11 марта
Российские войска продолжают наступление сразу на нескольких направлениях, в тылу ВСУ фиксируются удары и сдача подразделений, а на фоне боевых действий на Украине вспыхивают новые скандалы — от конфискации золота до торговли кофе с символикой подразделений. Одновременно усиливаются атаки дронов и ракет по российским регионам, а жители приграничья рассказывают о пережитом. Подробности — в материале «Радио 1».
Буферная зона у границы и продвижение в Сумской области
Украинские позиции рядом с Курской областью продолжают подвергаться артиллерийским ударам со стороны группировки «Север». При этом, как отмечается, активных действий в районе Тёткина противник не предпринимает.
Одновременно российские подразделения ведут наступление в Глуховском, Краснопольском и Сумском районах Сумской области. Параллельно наносятся удары по тыловым объектам противника. В самом областном центре беспилотник уничтожил склад с дронами ВСУ.
По имеющимся данным, за сутки украинские вооружённые формирования потеряли более 130 человек. Также были уничтожены боевые бронированные машины, гаубицы Д-30 и американская М-101, станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пикапы и грузовой автомобиль.
«Клещи смыкаются»: бои за Константиновку и Красный Лиман
Президент России Владимир Путин провёл встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным. Руководитель республики сообщил, что для полного освобождения региона осталось занять около 17% территории.
Сейчас активные бои разворачиваются за Красный Лиман, Константиновку и Святогорск, а также приближаются к Славянску. Инициатива остаётся за российскими войсками.
«Серьёзная часть Константиновки уже под нашим контролем, клещи смыкаются. Мы подходим к Славянску с разных флангов: со стороны Дробышева, Красного Лимана, Яровой, Святогорска — это северный обхват всей Славянско-Краматорско-Константиновской агломерации», — пишут авторы проекта WarGonzo.
Пленение взвода ВСУ и комбинированные удары по позициям
В Запорожской области российские штурмовые подразделения одновременно атаковали три опорных пункта ВСУ. В результате более двадцати украинских военнослужащих сложили оружие.
Как сообщается, взводом руководил наёмник из Колумбии Хосе Луис Почеко Наварра, который также оказался в плену. Три позиции противника были расположены таким образом, что образовывали букву L.
Кроме того, российские военные нанесли комбинированный удар по украинским силам в районе населённого пункта Белицкое в ДНР. По словам оператора беспилотника с позывным Кабина из 55-й дивизии морской пехоты группировки «Центр», разведка сначала обнаружила движение техники противника.
Беспилотник сопровождал цель до лесополосы, где техника остановилась и подала сигнал. После передачи координат командованию по цели был нанесён артиллерийский удар.
В результате были уничтожены боевая машина и крупная группа украинской пехоты.
Германия нашла 35 ракет для Patriot
По данным Der Spiegel, Германия передала Украине 35 ракет PAC-3 для систем Patriot. Основную часть боеприпасов Берлин нашёл у европейских партнёров.
Военный корреспондент Евгений Поддубный отметил, что поставка носит скорее символический характер.
«Жест больше символический, так как в практическом плане такого количества ракет-перехватчиков не хватит на отражение даже одного массированного удара. Правда, Берлин решил подкрепить этот коллективный пакет военной помощи дополнительными средствами противовоздушной обороны», — объяснил он.
Военкор Александр Коц считает, что такого количества ракет хватит максимум на то, чтобы сбить 17 воздушных целей. При интенсивном применении они могут закончиться примерно за двое суток.
Венгрия забрала деньги и золото украинской оборонной компании
Венгрия конфисковала 35 миллионов евро, 40 миллионов долларов и девять килограммов золота украинского «Ощадбанка», сообщает Politico.
Глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что после задержания средств в Киеве началась паника. Украинская сторона, по его словам, вызывает венгерского посла и требует вернуть активы, однако до сих пор не объяснила, почему валюта и драгоценный металл находились на территории Венгрии.
Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что речь может идти о средствах украинской оборонной компании Fire Point.
«По моим сведениям, задержанные в Венгрии деньги — это средства компании Fire Point. Куда и кому их везли — неизвестно», — рассказал депутат.
Компания занимается разработкой беспилотников, а также крылатой ракеты FP-5 Flamingo. По утверждению Дубинского, перевозку наличных и драгоценных металлов могла курировать СБУ.
Украинцы сопротивляются мобилизации
В последние дни участились случаи сопротивления сотрудникам территориальных центров комплектования на Украине.
Так, в Луцке мужчину мобилизовали прямо в пиццерии, где он работал. В Ивано-Франковской области местный житель отказался отправляться в армию и напал на военкомов с ножом. В результате двое сотрудников ТЦК оказались в больнице с ранениями, а нападавший скрылся.
Ещё один конфликт произошёл в Закарпатской области. В одном из сёл Ужгородского района сотрудники военкомата пытались мобилизовать мужчину против его воли, после чего местные жители из числа ромов (цыган) устроили столкновение с военными.
Разъярённая толпа с палками разбила стекла в служебном автобусе и пыталась вытащить одного из сотрудников ТЦК. Прибывшая полиция смогла утихомирить конфликт.
«Почему я?»: бесчеловечный удар ВСУ по Белгородской области
Жительница пограничного посёлка Белгородской области, пострадавшая при атаке украинского беспилотника, рассказала о пережитом.
Она возвращалась с работы домой на автобусе, когда в транспорт попали осколки дрона. Женщина получила серьёзные ранения кисти, пальцев, ноги, бедра и голени — колено пришлось полностью восстанавливать.
«Сидишь и думаешь – почему я? Нет, не понимаю. Вот это и обидно, да», — рассказала она.
По словам пострадавшей, теперь она пугается любого шороха и резкого звука.
Дроны, сирены и взрывы: атаки на российские регионы
В ночь на 11 марта средства ПВО России уничтожили 185 украинских беспилотников самолётного типа над различными регионами страны.
Дроны были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской областями, Краснодарским краем, Курской, Ростовской, Самарской и Саратовской областями, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей и над Крымом.
Жители Самары и Сызрани сообщили примерно о десяти взрывах в ночном небе. По их словам, хлопки начались около трёх часов ночи, от них в квартирах дрожали окна. Предварительно, беспилотники летели на низкой высоте со стороны Волги. В Сызрани очевидцы заметили дым и возможное возгорание.
Также сообщалось о серии взрывов в районе Анапы и о хлопках в Сочи и Сириусе, где средства ПВО отражали атаку беспилотников. В городах включались сирены воздушной тревоги, а аэропорты временно вводили ограничения на приём и отправку рейсов.
Удар по Брянску и «самая кровавая неделя»
Брянская область подверглась ракетной атаке. По данным губернатора Александра Богомаза, погибли шесть человек, ещё 37 получили ранения.
Сообщалось, что в сторону города могли быть запущены около семи ракет Storm Shadow. Очевидцы рассказывали о сильных взрывах и густом чёрном дыме.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что за минувшую неделю атаки со стороны ВСУ стали особенно интенсивными.
«У нас 183 человека пострадали за минувшую неделю от украинских боевиков, 30 человек погибли. (...) Это можно считать фоном переговорного процесса и демонстрации того, что Украина ни при каких условиях не хочет ни о чем договариваться. Поэтому в этом контексте именно договоренности США и России должны работать на принуждение Киева к миру», — цитирует Мирошника издание «Известия».
По его словам, минувшая неделя стала самой кровавой с начала года.
Боеприпасы «на утилизацию» и коммерция под брендом полка
Украинские военнослужащие жалуются родственникам на качество боеприпасов. По их словам, часть снарядов была предназначена для утилизации в западных странах.
В Харьковской области, как утверждается, участились случаи самопроизвольной детонации боеприпасов, которые хранятся в жилых домах.
Одновременно СМИ сообщили, что украинский 422-й отдельный полк беспилотных систем «Люфтваффе» начал активно продвигать собственный бренд товаров.
В продаже — кофе, джемы, мёд, конфитюры, одежда и кухонные фартуки с символикой подразделения. Например, 500 граммов кофе продают за 500 гривен (895 рублей), килограмм — за 800 гривен (1432 рубля). Банки с мёдом и джемом стоят около 150–180 гривен (268-322 рубля). При этом, как отмечается, кадров боевой работы подразделения в публичном пространстве практически не появляется.