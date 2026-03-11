В районе удара ВСУ по Брянску изменили маршруты общественного транспорта
В результате удара, нанесенного украинскими силами по Брянску, в городе произошли значительные изменения в организации транспортного движения. Городская администрация оперативно отреагировала на ситуацию. Об этом пишет РИА Новости.
Автобусы и троллейбусы, которые раньше курсировали в этом направлении, теперь следуют по новым маршрутам.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
