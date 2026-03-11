В Хабаровске суд дал 17 лет колонии жительнице, срывавшей листовки
Суд в Хабаровске приговорил 54-летнюю женщину к 17 годам колонии за государственную измену. Она срывала листовки с призывами служить в армии России и передавала информацию украинской разведке. Об этом сообщает ТАСС.
Женщина сотрудничала с иностранными спецслужбами, чтобы получить возможность выезда за границу. Она сорвала не менее 14 брошюр, сфотографировала их и отправила соплеменникам, а также передала данные о погибшем российском военнослужащем. Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
