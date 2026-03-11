В Хабаровске суд дал 17 лет колонии жительнице, срывавшей листовки

11 марта 2026, 08:09

Фото: iStock/zoka74

Суд в Хабаровске приговорил 54-летнюю женщину к 17 годам колонии за государственную измену. Она срывала листовки с призывами служить в армии России и передавала информацию украинской разведке. Об этом сообщает ТАСС.