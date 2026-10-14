Продвижение в Доброполье, освобождение Никольского и удары по инфраструктуре Украины: последние новости СВО на 14 октября
Российские войска сообщили о продвижении в Доброполье, освобождении Никольского в Запорожской области и групповых ударах по военным и энергетическим объектам Украины. Минобороны РФ заявило об уничтожении 902 украинских беспилотников за ночь. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Продвижение российских войск в ДНР и Запорожской областиШтурмовые подразделения 51-й армии группировки войск «Центр» продвинулись в центральной и северо-западной частях Доброполья в ДНР. Военные продолжают зачищать городские кварталы. Минобороны России сообщило, что штурмовики группировки «Восток» освободили Никольское в Запорожской области. Во время операции украинские силы постоянно применяли ударные беспилотники. Значительную часть пути российские бойцы прошли пешком.
Заместитель командира взвода 40-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным Метель рассказал РИА Новости о действиях морпеха с позывным Турист. По его словам, военный проник в тыл ВСУ под Никольским и взял в плен украинского военнослужащего. Боевик сообщил о дополнительных опорных пунктах противника. Стрелок той же бригады с позывным Майорчик заявил, что украинские военные оставили взрывное устройство под кроватью в одном из домов Никольского.
Удары по предприятиям ВПК и энергетическим объектамВооруженные силы России нанесли групповые удары по предприятиям украинского ВПК и объектам транспортно-логистической инфраструктуры. Минобороны РФ утверждает, что их использовали для доставки военных грузов. В ночь на 14 октября российские военные поразили четыре теплоэлектроцентрали, работавшие в интересах ВСУ. Речь идет о двух ТЭЦ в Киеве, одной ТЭЦ в Киевской области и еще одной — в Харьковской области.
Среди объектов Минобороны назвало:
- центр обработки данных «АТМ Укрсиббанк» в Киеве и области;
- Трипольскую теплоэлектростанцию;
- подстанцию «Киевская»;
- Змиевскую ТЭС в Харьковской области.
Отдельно ведомство заявило о поражении цеха в Киеве, где, по его данным, производили ракеты и беспилотники. ВКС России авиабомбами уничтожили пункт управления БПЛА в ДНР, а еще два пункта временной дислокации ВСУ — в Запорожской и Днепропетровской областях.
Потери ВСУ и сообщения с фронтаМинобороны РФ заявило, что за сутки ВСУ потеряли 1285 военнослужащих. Штурмовик группировки «Центр» Вадим Кибаленко рассказал РИА Новости, что украинские подразделения оставляли позиции и бросали сослуживцев во время боев за Петровское в ДНР. Командир взвода группировки «Центр» сержант Владислав Кастрицкий сообщил о военнослужащем ВСУ по имени Николай. По его словам, тот две недели снабжал российских штурмовиков продовольствием, после чего добровольно сдался в плен.
Боец группировки «Центр» Денис Любченко рассказал агентству о ножевом бою с грузинским наемником. Военнослужащий заявил, что вышел победителем из схватки. Ветеран СВО Владислав Панин сообщил, что в 2024 году в одиночку удерживал оборону у железной дороги под Клещеевкой в ДНР в течение 12 часов. По его словам, он уничтожил не менее шести украинских бойцов.
Атаки беспилотников и работа ПВОМинобороны России сообщило, что дежурные силы ПВО с 20:00 13 октября до 08:00 14 октября уничтожили 902 украинских беспилотника. Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. БПЛА уничтожили над Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, а также над акваторией Азовского моря.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что за сутки над регионом сбили 218 украинских беспилотников. ВСУ 44 раза обстреляли приграничные районы из артиллерии.
Губернатор Белгородской области Александр Шуваев заявил, что над регионом сбили и подавили свыше 160 дронов. По его словам, украинские силы около 140 раз атаковали область. Офицер 11-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным Карта сообщил РИА Новости, что с начала октября расчеты беспилотных систем уничтожили в Харьковской области более 110 украинских дронов коптерного типа.