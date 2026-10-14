14 октября 2026, 12:00

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российские войска сообщили о продвижении в Доброполье, освобождении Никольского в Запорожской области и групповых ударах по военным и энергетическим объектам Украины. Минобороны РФ заявило об уничтожении 902 украинских беспилотников за ночь. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Продвижение российских войск в ДНР и Запорожской области Удары по предприятиям ВПК и энергетическим объектам Потери ВСУ и сообщения с фронта Атаки беспилотников и работа ПВО Попытка атаки аэродрома в Воронеже Ситуация в Киеве и заявления Украины

Продвижение российских войск в ДНР и Запорожской области

Удары по предприятиям ВПК и энергетическим объектам

центр обработки данных «АТМ Укрсиббанк» в Киеве и области;

Трипольскую теплоэлектростанцию;

подстанцию «Киевская»;

Змиевскую ТЭС в Харьковской области.

Фото: iStock/vladj55

Потери ВСУ и сообщения с фронта

Атаки беспилотников и работа ПВО

Попытка атаки аэродрома в Воронеже

Ситуация в Киеве и заявления Украины