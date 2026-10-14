SHOT: Энергетическая инфраструктура Киева подверглась массированной атаке
Киевская энергетическая инфраструктура подверглась массированной комбинированной атаке, в результате которой часть города осталась без электричества. Предварительно, основными целями стали местные ТЭЦ. Об этом пишет Telegram-канал SHOT, публикуя кадры с места события.
Напомним: этой ночью жители Киева уже рассказывали о серии взрывов в городе. В материале уточняется, что повторный удар по Украине начался около 05:15 по московскому времени. Мощные хлопки прогремели на подстанции «Киевская» в Наливайковке, ТЭЦ-5 и ТЭС «Трипольская». Очевидцы сообщили, что видели зарево от пожара со стороны локомотивного депо Дарница.
По предварительным данным, для атаки применялись ракеты «Оникс» и «Циркон». Через некоторое время электроснабжение пропало на левом берегу Киева. Также под удар попала подстанция в Харьковской области.
Ранее «Радио 1» передавало, что на пляже Балтийского моря в Польше обнаружили фрагменты неопознанного летающего объекта. Подробности читайте здесь.
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